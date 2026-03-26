 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JPMorgan dépose un dossier pour un fonds de crédit privé autorisant des rachats de 7,5 %
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 21:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a déposé un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission américaine pour un fonds de crédit privé qui permettra aux investisseurs de racheter 7,5 % de leurs actions chaque trimestre, alors que les pressions de retrait se font de plus en plus fortes dans le secteur.

Selon un prospectus publié mercredi, le JPMorgan Public and Private Credit Fund a également demandé à l'autorité de régulation des marchés une exemption qui lui permettrait de racheter au moins 2 % des actions en circulation chaque mois.

Le fonds investirait généralement au moins 80 % de ses actifs nets, plus tout emprunt à des fins d'investissement, dans des investissements de crédit, selon le prospectus.

Alors que la politique du fonds autorise des rachats de 5 à 25 % des actions en circulation chaque trimestre, il "prévoit" actuellement d'en racheter 7,5 %, selon le prospectus.

Ce dépôt intervient alors que le secteur du crédit privé, qui pèse environ 2 billions de dollars, est confronté au malaise des investisseurs concernant les normes de prêt et l'exposition excessive à l'industrie du logiciel, ce qui a entraîné une vague de rachats et poussé certains à limiter les retraits.

En début de semaine, Ares Management ARES.N est devenu le dernier gestionnaire d'actifs alternatifs à limiter les retraits des investisseurs dans un fonds de crédit privé à la suite d'une vague de demandes de rachat, rejoignant les rangs d'Apollo Global APO.N et de BlackRock BLK.N .

Crédit privé

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
109,990 USD NYSE +0,15%
ARES MGT RG-A
107,915 USD NYSE +1,32%
BLACKROCK
968,170 USD NYSE -1,34%
JPMORGAN CHASE
291,690 USD NYSE -1,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/03/2026 à 21:34:24.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 24 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street finit en nette baisse, la tech prise pour cible (Nasdaq: -2,38%)
    information fournie par AFP 26.03.2026 21:12 

    La Bourse de New York a terminé en net repli jeudi, victime d'un conjonction d'éléments défavorables, de la guerre à la condamnation de Meta, en passant par une alerte chez les fabricants de puces mémoire. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,01%, l'indice élargi ... Lire la suite

  • Des portraits du guide suprême iranien Mojtaba Khamenei lors d'une marche de soutien aux forces armées iraniennes à Téhéran, le 25 mars 2026 ( AFP / - )
    Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements
    information fournie par AFP 26.03.2026 20:30 

    Voici les derniers événements en liaison avec la guerre au Moyen-Orient, à son 27e jour jeudi : . Trump assure que l'Iran a plus envie de négocier que lui Donald Trump a assuré que l'Iran était plus désireux de négocier que lui pour mettre fin à la guerre, maintenant ... Lire la suite

  • logo meta (Crédit: / Pixabay / Chetraruc)
    Meta investit 10 milliards de dollars dans un centre de données IA au Texas
    information fournie par Zonebourse 26.03.2026 20:29 

    Meta renforce fortement ses investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle avec un projet de centre de données de grande envergure au Texas. Cette initiative illustre la montée en puissance des besoins en calcul liés à l'IA. Meta a annoncé ... Lire la suite

  • Raffinerie de Petron Bataan Refinery (PBR) aux Philippines qui a déclaré l'état d'urgence énergétique à Limay dans la province de Bataan (nord-est) le 26 mars 2026 ( AFP / Ted ALJIBE )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 26.03.2026 20:15 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 19H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est dans son 27e jour. Le pétrole poursuit sa remontée, les Bourses en repli Les cours du pétrole ont terminé en nette hausse stimulés par les signaux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank