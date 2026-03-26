JPMorgan dépose un dossier pour un fonds de crédit privé autorisant des rachats de 7,5 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a déposé un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission américaine pour un fonds de crédit privé qui permettra aux investisseurs de racheter 7,5 % de leurs actions chaque trimestre, alors que les pressions de retrait se font de plus en plus fortes dans le secteur.

Selon un prospectus publié mercredi, le JPMorgan Public and Private Credit Fund a également demandé à l'autorité de régulation des marchés une exemption qui lui permettrait de racheter au moins 2 % des actions en circulation chaque mois.

Le fonds investirait généralement au moins 80 % de ses actifs nets, plus tout emprunt à des fins d'investissement, dans des investissements de crédit, selon le prospectus.

Alors que la politique du fonds autorise des rachats de 5 à 25 % des actions en circulation chaque trimestre, il "prévoit" actuellement d'en racheter 7,5 %, selon le prospectus.

Ce dépôt intervient alors que le secteur du crédit privé, qui pèse environ 2 billions de dollars, est confronté au malaise des investisseurs concernant les normes de prêt et l'exposition excessive à l'industrie du logiciel, ce qui a entraîné une vague de rachats et poussé certains à limiter les retraits.

En début de semaine, Ares Management ARES.N est devenu le dernier gestionnaire d'actifs alternatifs à limiter les retraits des investisseurs dans un fonds de crédit privé à la suite d'une vague de demandes de rachat, rejoignant les rangs d'Apollo Global APO.N et de BlackRock BLK.N .