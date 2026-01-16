 Aller au contenu principal
JPMorgan crée un nouveau groupe consultatif pour profiter de l'essor des marchés privés
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 14:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a formé une nouvelle équipe de conseillers pour aider les entreprises et les sponsors à lever des fonds sur les marchés privés, a-t-elle déclaré vendredi, alors que la plus grande banque américaine cherche à renforcer sa présence dans la classe d'actifs alternatifs en plein essor.

La nouvelle équipe - Private Capital Advisory & Solutions - sera dirigée par Keith Canton, qui a rejoint JPMorgan en 2015 et a récemment dirigé l'équipe Americas Equity Capital Markets de la société .

Comme les startups privées telles que OpenAI, le créateur de ChatGPT, et SpaceX, la société de fusées d'Elon Musk, restent privées plus longtemps alors que leurs valorisations dépassent la moyenne du S&P 500, les banques de Wall Street ont réagi rapidement pour répondre à leur besoin de lever des capitaux en dehors des marchés publics. L'année dernière, J.P. Morgan a commencé à publier des notes de recherche à leur sujet.

"Les marchés privés sont une priorité stratégique pour J.P. Morgan et, à mesure qu'ils gagnent en importance, en ampleur et en complexité, ils remodèlent fondamentalement le paysage des capitaux", a déclaré Anu Aiyengar, responsable mondial du conseil et des fusions-acquisitions.

La nouvelle équipe regroupera les capacités de JPMorgan en matière de conseil en capital privé et de fusions et acquisitions. Keith Canton, qui a plus de 20 ans d'expérience, rendra compte à Anu Aiyengar et au responsable mondial des marchés de capitaux, Kevin Foley.

Tilman Pohlhausen, qui a dirigé l'activité de conseil en capital privé ces dernières années, supervisera cette activité au niveau mondial au sein de la nouvelle équipe et rendra compte à Keith Canton.

Selon les données de Dealogic, le titan de Wall Street a prolongé son parcours en tant que première banque d'investissement au monde, en percevant les commissions les plus élevées en 2025.

