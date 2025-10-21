JPMorgan cherche à attirer du personnel avec un gratte-ciel de 3 milliards de dollars à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

JPMorgan inaugure officiellement son nouveau siège

*

La banque estime que la tour contribuera à attirer les meilleurs talents

*

Dimon salue l'investissement et la résilience de la ville de New York

*

Un port pour les drones et un restaurant étoilé figurent parmi les aménagements

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de détails et de citations dans les paragraphes 2 et 3) par Nupur Anand

JPMorgan Chase JPM.N a officiellement inaugurémardi son nouveau siège social de 60 étages, d'une valeur de 3 milliards de dollars , dans le quartier de Midtown Manhattan, la banque espérant que ses équipements modernes l'aideront à recruter davantage d'employés.

Le directeur général Jamie Dimon a déclaré que l'ouverture du nouveau siège constituait un investissement important dans la ville de New York. La banque contribue à hauteur de 42 milliards de dollars par an à l'économie de la ville, a déclaré la banque.

"Ne pariez pas contre la ville de New York, ne pariez pas contre notre secteur des services financiers", a déclaré Kathy Hochul, la gouverneure de l'État de New York.

La tour peut accueillir 10 000 travailleurs et servira de modèle pour les futurs bureaux de la société dans le monde entier, a déclaré David Arena, responsable de l'immobilier d'entreprise au niveau mondial pour la plus grande banque américaine.

"Nous avons essayé d'assurer l'avenir du bâtiment", a déclaré M. Arena.

Le nouveau site de Park Avenue disposera d'un accès biométrique et d'une application permettant aux employés de commander de la nourriture et de réserver des salles de réunion. Il disposera également d'un port pour drones pour les livraisons de colis.

Le nouveau gratte-ciel comprend un restaurant végétalien étoilé au Michelin, un café servant des boissons protéinées dans une caravane Airstream et un pub de style anglais. La tour dispose de 50 % d'espace d'accueil en plus que toute autre propriété précédente de JPMorgan, a déclaré M. Arena.

Au cours des cinq dernières années, la banque a modernisé 125 000 postes de travail sur ses différents sites, notamment à Bangalore, Tokyo, Paris et Mexico, et 75 000 autres devraient l'être au cours des cinq prochaines années. M. Dimon est un fervent défenseur du travail au bureau plutôt qu'à domicile. Le nouveau siège, qui comprend des postes de travail réaménagés, a pour but d'attirer et de retenir les talents.

"Nous considérons le bâtiment comme un outil de recrutement", a déclaré M. Arena. "Un lieu de travail doit être une destination, il doit valoir le déplacement. Il doit offrir une expérience de haut niveau aux employés, aux clients et aux visiteurs."

Environ 97 % des matériaux de l'ancien bâtiment démoli de la banque, qui se trouvait sur le même site, ont été recyclés. La nouvelle structure a été construite dans un souci de durabilité, avec notamment l'utilisation de métaux recyclés et d'autres matériaux.

JPMorgan est l'un des plus grands employeurs de la ville de New York. La construction du siège a nécessité 8 000 travailleurs et a ajouté 2,6 milliards de dollars à l'économie de la ville, a déclaré la banque l'année dernière.

L'achèvement du bâtiment est une étape importante pour M. Dimon, le plus ancien dirigeant des plus grandes banques du pays. Le directeur général, âgé de 69 ans, s'est beaucoup impliqué dans les détails du projet, a déclaré M. Arena. Au début de l'année, M. Dimon a déclaré que les plans de succession de JPMorgan restaient inchangés, réitérant son intention de se retirer dans les cinq ans, sans donner de calendrier plus précis.