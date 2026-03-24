JPMorgan Chase investit €2,8 mlns pour soutenir les petites entreprises en France

La banque américaine JPMorganChase JPM.N a annoncé mardi un programme de financement de 2,8 millions d'euros destiné à soutenir les petites entreprises en France.

"Les petites entreprises sont un pilier de l’économie française, et soutenir les entrepreneurs, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, est essentiel pour favoriser une croissance économique inclusive", a déclaré Thierry Sancier, président de JPMorganChase en France, dans un communiqué.

JPMorganChase versera notamment 1,8 million d’euros sur trois ans à Bpifrance "pour accompagner 300 entrepreneurs dans l’accès au financement via de nouveaux programmes d’accélération", précise le communiqué.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)