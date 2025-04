JPMorgan Chase: hausse de 14% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net accru de 9% à plus de 14,6 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de 2025, soit 5,07 dollars par action (+14%), et un retour sur fonds propres tangibles (ROTCE) stable d'une année sur l'autre, à 21%.



Toujours en comparaison annuelle, les revenus de la banque new-yorkaise ont augmenté de 8% à 46 milliards de dollars, tirés par des revenus hors intérêt en progression de 17% alors que les revenus nets d'intérêt ont pratiquement stagné (+1%).



Cette augmentation des revenus de JPMorgan Chase a plus que compensé une hausse de 4% des dépenses hors intérêt, à 23,6 milliards de dollars, ainsi qu'un gonflement des provisions pour pertes sur crédit de 75% à 3,3 milliards.





Valeurs associées JPMORGAN CHASE 226,740 USD NYSE -3,27%