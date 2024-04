Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client JPMorgan Chase: BPA accru de 8% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 13:20









(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 6% à 13,4 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de 2024, soit 4,44 dollars par action (+8%), sous l'effet d'une diminution de 17% de ses provisions pour pertes sur crédit à 1,88 milliard.



Les revenus de la banque new-yorkaise ont augmenté de 8% à plus de 42,5 milliards de dollars, dopés par l'acquisition de First Republic sans laquelle ils se sont accrus de 4%, grâce notamment à l'impact du mix du bilan et à des taux plus élevés.



Ses dépenses hors intérêt ont toutefois augmenté de 13% (+9% hors First Republic) à près de 22,8 milliards de dollars en raison de frais de personnel plus élevés et d'une charge supplémentaire liée au FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).





Valeurs associées JPMORGAN CHASE NYSE -0.11%