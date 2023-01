JPMorgan change d'analyste pour la couverture de la gestion d'actifs européenne cotée

(NEWSManagers.com) - JPMorgan a récemment recruté Angeliki Bairaktari pour diriger l'équipe de recherche actions financières diversifiées. Elle vient de prendre la couverture des gérants d'actifs européens et britanniques cotés, ce qui comprend d'une part Amundi, Antin, DWS, EQT et Partners Group, et de l'autre Ashmore, Bridgepoint, Intermediate Capital Group, Jupiter, Man Group, Ninety One, Petershill Partners, et Schroders.

Elle arrive d'Autonomous Research, où elle était analyste actions financières depuis sept ans. Elle a commencé sa carrière dans la banque d'investissement de Credit Suisse comme analyste sur les financières.