JPMorgan AM cible 1.000 milliards de dollars d’actifs dans les ETF

(Crédits photo : Adobe Photos Stock - Fokussiert )

JPMorgan Asset Management a des ambitions fortes en matière d'ETF. Son directeur général, George Gatch, a déclaré que la société visait 1.000 milliards de dollars d'actifs d'ici cinq ans dans ce domaine, au cours d'un séminaire avec la presse qui se tenait à Londres. Actuellement, le gestionnaire américain gère 164 milliards de dollars d'actifs en ETF, dans 114 produits, sur des encours totaux de 3.100 milliards de dollars.

« La croissance des ETF est l'un des changements les plus fondamentaux du secteur de la gestion d'actifs », affirme George Gatch. L'an dernier, illustre-t-il, 800 milliards de dollars sont sortis des mutual funds , tandis que 800 milliards de dollars ont été investis dans des ETF. Et « cette tendance se poursuit », ajoute-t-il.

Le marché est lui-même aussi en train d'évoluer. « Les ETF étaient au départ une histoire de gestion passive. Mais cela a changé avec les ETF actifs. Cela modifie la face des ETF », continue George Gatch.

JPM AM s'est lancé tardivement dans ces produits par rapport à la concurrence. Ses premiers ETF ont vu le jour en 2014 aux Etats-Unis. Une plateforme européenne a suivi en 2017. Plus récemment, en 2020 et 2022, l'activité a été exportée en Chine et en Australie.

Pour autant, JPM AM a été l'un des pionniers en matière d'ETF actifs. Or, ce segment se développe rapidement . Si les ETF actifs ne représentent que 6?% des actifs totaux des ETF, ils ont attiré 20?% des flux en 2023, souligne le directeur général. Depuis 2020, les lancements d'ETF actifs ont dépassé ceux d'ETF passifs pour la première fois, et cela s'est poursuivi en 2021 et 2022, a noté de son côté Travis Spence, responsable des ETF pour la région EMEA de JPM AM, au cours de ce même séminaire réunissant près de 100 journalistes d'Europe et d'Asie.

Sur les 114 ETF proposés aujourd'hui par JPM AM, 64 sont des ETF actifs. « Cette part importante des ETF actifs nous rend unique et nous différencie des gros émetteurs d'ETF », souligne Philippe El-Asmar, responsable des ETF pour l'Asie Pacifique, digital & direct. « Nous avons le plus gros ETF actif dans le monde », ajoute-t-il.

Trois leviers de croissance

Les ETF actifs constituent l'un des trois leviers de croissance du marché des ETF dans les années qui viennent, selon Travis Spence, et JPM AM a bien l'intention de se concentrer sur ce secteur pour atteindre l'objectif des 1.000 milliards de dollars d'actifs. Les deux autres sont l'adoption du véhicule par les clients et l'obligataire, note Philippe El-Asmar. Actuellement, le marché des ETF représente 12.000 milliards de dollars. D'ici à 2027, il devrait parvenir à 20.000 milliards de dollars, selon des chiffres présentés par Travis Spence.

JPM AM va donc continuer à proposer ses stratégies de gestion active dans des véhicules ETF, quelles que soient les classes d'actifs. Une vingtaine de produits devraient encore être lancés cette année.

Et ce, dans trois grandes régions du monde. Actuellement, le plus gros marché de JPM AM en matière d'ETF est celui des Etats-Unis, avec 140 milliards de dollars. Les ETF Ucits, principalement commercialisés en Europe, affichent des encours de 24 milliards de dollars et l'Asie représente 1 milliard de dollars. Une répartition qui reflète bien la maturité de chaque marché sur ces produits. Philippe El-Asmar, responsable des ETF pour l'Asie Pacifique, digital & direct, précise que le montant asiatique ne reflète que les encours des ETF cotés en Asie. Les investisseurs asiatiques en ETF passent aussi par des fonds cotés en Europe et aux Etats-Unis et sont en réalité plus nombreux.

Pour le moment, Travis Spence voit surtout des clients des ETF passifs se diriger vers les ETF actifs , et pas tellement les investisseurs des fonds traditionnels. Mais on peut se demander si les ETF actifs ne vont pas à terme venir concurrencer la gestion active logée dans les fonds traditionnels.

Laurence Marchal