JPMorgan accepte de verser 330 millions de dollars à la Malaisie pour régler les réclamations concernant 1MDB
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 14:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le règlement met fin à toutes les réclamations existantes et potentielles liées à 1MDB

*

L'unité de JPMorgan condamnée à une amende en Suisse pour manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

*

Le scandale de 1MDB a impliqué des hauts fonctionnaires, des banques et des institutions financières dans le monde entier

(Ajout des détails de l'amende suisse aux paragraphes 2 et 9-10, et de la déclaration de JPMorgan aux paragraphes 11-12) par Rozanna Latiff

JPMorgan Chase

JPM.N versera au gouvernement malaisien 330 millions de dollars pour régler les questions liées à son rôle dans le scandale de plusieurs milliards de dollars du fonds d'État 1MDB, ont déclaré les deux parties vendredi.

L'accord a été annoncé alors que les autorités suisses ont reconnu la banque américaine coupable et lui ont infligé une amende pour ne pas avoir empêché le blanchiment d'argent dans ses transactions liées à 1Malaysia Development Berhad.

Les enquêteurs malaisiens et américains affirment qu'au moins 4,5 milliards de dollars ont été volés à 1MDB dans le cadre d'un système mondial entre 2009 et 2014.

En 2021, 1MDB a intenté un procès à , une unité de JPMorgan, ainsi qu'à Deutsche Bank DBKGn.DE et Coutts & Co, pour récupérer les pertes du fonds, citant des allégations de "négligence, de rupture de contrat, de conspiration pour frauder/préjudicier et/ou d'assistance malhonnête" de la part des firmes.

Elle avait demandé 800 millions de dollars à JPMorgan (Switzerland) Ltd, selon des documents judiciaires.

Une déclaration commune de JPMorgan et de la Malaisie a indiqué vendredi que la société, sans aucune reconnaissance de responsabilité, verserait le règlement au compte fiduciaire gouvernemental de recouvrement des actifs de 1MDB.

"L'accord de règlement résout toutes les réclamations existantes et potentielles et lie les deux parties à toute réclamation ou litige futur lié à 1MDB", indique la déclaration commune.

Chaque partie retirera également tous les appels en cours liés à l'action en justice précédemment intentée par 1MDB contre l'unité de JPMorgan devant la Haute Cour de Kuala Lumpur.

Le Ministère public de la Confédération a déclaré vendredi qu'il avait reconnu l'unité suisse de JPMorgan coupable de "ne pas avoir pris toutes les mesures organisationnelles raisonnables et nécessaires" pour empêcher les actes de blanchiment d'argent aggravé dans ses transactions liées à 1MDB, et lui a ordonné de payer une amende de 3 millions de francs (3,71 millions de dollars).

L'amende a été émise dans le cadre de l'enquête du procureur fédéral suisse sur les transactions de JPMorgan avec deux cadres d'une société d'exploration pétrolière, qui ont été reconnus coupables par un tribunal suisse l'année dernière d'avoir détourné plus de 1,8 milliard de dollars de 1MDB, a déclaré le bureau dans un communiqué.

JPMorgan a déclaré qu'elle était heureuse d'avoir résolu des questions, notamment en travaillant avec le gouvernement malaisien sur des problèmes antérieurs liés à 1MDB.

"Depuis lors, nous avons renforcé nos contrôles, gagnant la confiance des régulateurs en Suisse et au-delà", a déclaré la banque dans un communiqué.

Le scandale 1MDB a impliqué des hauts fonctionnaires, des banques et des institutions financières du monde entier. L'ancien premier ministre malaisien Najib Razak a été emprisonné en 2022 après avoir été reconnu coupable de corruption et de blanchiment d'argent liés à 1MDB.

Najib a toujours nié avoir commis des actes répréhensibles.

Le ministère des Finances de Malaisie a déclaré dans une réponse parlementaire ce mois-ci qu'il avait récupéré 29,7 milliards de ringgit (7,03 milliards de dollars) de fonds liés à 1MDB et à son ancienne unité SRC International, à la suite d'accords de règlement conclus avec la banque américaine Goldman Sachs, le cabinet d'audit Deloitte et d'autres.

(1 $ = 0,8092 franc suisse)

(1 $ = 4,2250 ringgit)

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
31,6200 EUR XETRA +0,19%
JPMORGAN CHASE
291,420 USD NYSE 0,00%
