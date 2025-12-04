JPM rétrograde les notes de Fiserv et de PayPal à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** J.P. Morgan rétrograde la société de paiement Fiserv FISV.O et le géant de la fintech PayPal

PYPL.O de "surpondérer" à "neutre"

** Les actions de PYPL chutent de 1 % dans les échanges de pré-marché, FISV baisse de 0,33 %

** JPM réduit également de près de moitié le PT de FISV de 155 $ à 85 $, le PT de PYPL de 85 $ à 70 $

** La société de courtage indique que la confiance dans FISV prendra du temps à se rétablir après plusieurs trimestres de résultats décevants

** JPM voit FISV rompre sa série de quatre décennies de croissance annuelle à deux chiffres du bénéfice par action en 2026, car son nouveau directeur général donne la priorité aux investissements dans les services et la technologie plutôt qu'à la croissance à court terme

** PYPL investit tôt dans des initiatives de croissance telles que le commerce agentique et BNPL, mais les investissements créent un chemin moins linéaire pour atteindre les objectifs de croissance de 2027 et s'accompagnent de risques d'exécution, selon JPM

** La concurrence accrue des options de paiement alternatives et les changements potentiels dans les taux d'acceptation des transactions ou les règles des réseaux de paiement pourraient peser sur l'économie unitaire de PayPal, selon la maison de courtage

** À la dernière clôture, FISV a baissé de 67,4 % et PYPL de 28,3 % depuis le début de l'année