JP Morgan relève ses prévisions à long terme pour le prix de l'or à 4 500 dollars
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Développement et ajout de détails à partir de la note de BofA, paragraphes 8-10)

JP Morgan a relevé ses prévisions à long terme pour les prix de l'or à 4 500 dollars l'once mercredi, tout en maintenant ses prévisions pour la fin de l'année 2026 à 6 300 dollars.

L'or au comptant XAU= a augmenté d'environ 20 % cette année, atteignant un sommet de trois semaines de 5 248,89 $ l'once mardi. Il a atteint un sommet record de 5 594,82 dollars le 29 janvier.

Cela fait suite à une hausse de plus de 64 % prévue pour 2025 du métal largement considéré comme une valeur refuge.

La banque a indiqué qu'elle restait fermement optimiste quant aux prix de l'or jusqu'en 2026 et qu'elle voyait toujours une tendance structurelle continue à la diversification vers le métal, qui, selon elle, a encore de la marge.

Elle ajoute qu'elle prévoit une demande suffisante de la part des banques centrales et des investisseurs cette année pour que les prix de l'or atteignent 6 300 dollars l'once d'ici à la fin de l'année 2026.

Les risques géopolitiques, le cycle d'assouplissement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, les achats des banques centrales et les flux vers les fonds négociés en bourse adossés à des lingots ont poussé l'or à de multiples records au cours de l'année écoulée.

La faiblesse des taux d'intérêt tend à rendre l'or sans rendement plus attrayant pour les investisseurs. Par ailleurs, une note de Bank of America (BofA) indique que l'or pourrait atteindre 6 000 dollars l'once au cours des 12 prochains mois.

La banque a ajouté qu'elle craignait que les prix de l'argent ne reculent encore à court terme, mais qu'ils ne repassent au-dessus de 100 dollars l'once cette année.

L'argent au comptant XAG= se négociait autour de 90,70 dollars l'once mercredi, en baisse par rapport au record de 121,64 dollars atteint à la fin du mois de janvier.

Valeurs associées

Argent
90,45 USD Six - Forex 1 +3,42%
BANK OF AMERICA
51,315 USD NYSE +1,82%
JPMORGAN CHASE
301,230 USD NYSE +1,28%
Or
5 193,88 USD Six - Forex 1 +0,97%
Platine
2 164,50 USD Six - Forex 1 0,00%
