 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 008,96
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

JP Morgan initie la couverture de Hyatt avec la note « surpondérer »
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** JP Morgan initie la couverture de l'opérateur hôtelier Hyatt H.N avec une note de "surpondération" et un objectif de prix de 178 dollars

** Les actions de Hyatt ont augmenté de près de 1 % à environ 159,8 $

** La société de courtage indique que le portefeuille d'hôtels détenus par Hyatt, évalué à 2 milliards de dollars hors Playa, sera probablement vendu au fil du temps, ce qui favorisera les retours de capital de la société

** L'exposition de Hyatt aux loisirs haut de gamme et à l'international est attrayante - JP Morgan

** JP Morgan s'attend à une augmentation du RevPAR de Hyatt aux États-Unis, soutenue par la demande liée à la Coupe du monde de football de la FIFA, les élections de mi-mandat de 2026 et le 250e anniversaire de l'Indépendance de l'Amérique

** JP Morgan prévoit pour l'année fiscale 26 une croissance du RevPAR de 2,1% et une croissance nette du nombre d'unités de 6,4%

** Treize des 22 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et neuf comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 160,5 $; selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 1,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HYATT HOTELS RG-A
158,210 USD NYSE -0,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des partisans du Hezbollah en deuil portent le cercueil du chef militaire du mouvement Haitham Ali Tabatabai durant une procession funèbre le 24 novembre 2025 dans la banlieue sud de Beyrouth. ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Le Hezbollah enterre son chef militaire tué dans un bombardement israélien
    information fournie par AFP 24.11.2025 16:14 

    Le Hezbollah a porté en terre lundi son chef militaire Haitham Ali Tabatabai, tué la veille par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth, une attaque qui accentue encore la pression sur le Liban pour désarmer le mouvement pro-iranien. A l'appel de la formation chiite, ... Lire la suite

  • Le logo de Continental
    Continental vise jusqu'à 1.500 licenciements supplémentaires
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:50 

    par Christina Amann et Rachel More Continental prévoit de supprimer jusqu'à 1.500 emplois supplémentaires dans sa division caoutchouc et plastique ContiTech, a fait savoir lundi une source du comité d'entreprise. Le groupe allemand avait déjà annoncé son intention ... Lire la suite

  • Un magasin Kohl's à Encinitas, en Californie
    Kohl's nomme Michael Bender au poste de directeur général
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:47 

    Kohl's Corp a annoncé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général, la chaîne de grands magasins en difficulté faisant appel à un vétéran de la vente au détail pour piloter son redressement. Le groupe avait limogé en mai son précédent dirigeant, ... Lire la suite

  • La SSR gère notamment la Radio Télévision suisse (RTS) ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Plan d'économie: la radio-télévision suisse SSR annonce la suppression de 900 postes
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.11.2025 15:47 

    La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a annoncé lundi un programme d'économies qui va se traduire par la suppression de 900 postes d'ici 2029, du fait des bouleversements du marché des médias et de la réduction progressive de la redevance. Le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank