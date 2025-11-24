JP Morgan initie la couverture de Hyatt avec la note « surpondérer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** JP Morgan initie la couverture de l'opérateur hôtelier Hyatt H.N avec une note de "surpondération" et un objectif de prix de 178 dollars

** Les actions de Hyatt ont augmenté de près de 1 % à environ 159,8 $

** La société de courtage indique que le portefeuille d'hôtels détenus par Hyatt, évalué à 2 milliards de dollars hors Playa, sera probablement vendu au fil du temps, ce qui favorisera les retours de capital de la société

** L'exposition de Hyatt aux loisirs haut de gamme et à l'international est attrayante - JP Morgan

** JP Morgan s'attend à une augmentation du RevPAR de Hyatt aux États-Unis, soutenue par la demande liée à la Coupe du monde de football de la FIFA, les élections de mi-mandat de 2026 et le 250e anniversaire de l'Indépendance de l'Amérique

** JP Morgan prévoit pour l'année fiscale 26 une croissance du RevPAR de 2,1% et une croissance nette du nombre d'unités de 6,4%

** Treize des 22 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et neuf comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 160,5 $; selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 1,8 % depuis le début de l'année