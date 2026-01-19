 Aller au contenu principal
JP Morgan Chase passe sous les 10% de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 16:45

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 janvier, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de DBV Technologies et détenir, indirectement, 9,24% du capital et des droits de vote.

La banque américaine précise que ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions DBV détenues par assimilation. A cette occasion, sa filiale JP Morgan Securities LLC a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.

