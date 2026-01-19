JP Morgan Chase passe sous les 10% de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 16:45
La banque américaine précise que ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions DBV détenues par assimilation. A cette occasion, sa filiale JP Morgan Securities LLC a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.
Valeurs associées
|3,760 EUR
|Euronext Paris
|+2,17%
