 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JP Morgan Chase dépasse les 5% des votes de Viridien
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 15:50

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le 2 janvier, le seuil de 5% des droits de vote de Viridien et détenir 5,08% du capital et 5,06% des droits de vote.

La banque américaine précise que ce franchissement de seuil indirect résulte d'une acquisition d'actions de cette société de géosciences hors marché, ainsi que d'une diminution du nombre d'actions Viridien détenues par assimilation.

Valeurs associées

VIRIDIEN
112,8000 EUR Euronext Paris +5,42%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank