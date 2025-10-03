 Aller au contenu principal
JP Morgan Chase dépasse les 5% des votes de Carrefour
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 13:00

JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en hausse, le 29 septembre, le seuil de 5% des droits de vote de Carrefour , au résultat d'une acquisition d'actions du groupe de distribution sur le marché.

La banque américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 48 298 320 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 6,56% du capital et 5,43% des droits de vote de cette société.

CARREFOUR
13,0850 EUR Euronext Paris +0,27%
