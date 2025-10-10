JP Morgan Chase dépasse les 5% des votes d'Abivax
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 07:20
Le groupe bancaire américain a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 4 376 242 actions Abivax représentant autant de droits de vote, soit 5,65% du capital et 5,12% des droits de vote de cette société de biotechnologie.
Valeurs associées
|79,000 EUR
|Euronext Paris
|+3,54%
