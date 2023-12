JP Morgan Banque Privée : "l'inflation n'est plus au centre des préoccupations"

(AOF) - Olivier Dubs, gérant sénior chez JP Morgan Banque Privée a livré son analyse sur l'inflation américaine. Selon lui, l'inflation n'est plus au centre des préoccupations. Même si la dernière ligne droite vers les 2% d'inflation pourrait encore prendre un peu temps et être semée d'embûches, il semble évident que les pressions sur les prix s'atténuent. "Un certain nombre de dynamiques suggèrent que cela peut continuer. Le marché du travail continue à se rééquilibrer lentement, ce qui est un bon signal pour le ralentissement de la hausse des salaires", souligne t-il.

De plus, les mesures en temps réel des prix des logements continuent d'indiquer une décélération, même si celle-ci tarde à se manifester dans les relevés officiels.

"Les débats des investisseurs sur la prochaine action de la Fed ont évolué en ligne avec les données macroéconomiques au cours des derniers mois. Il n'y a pratiquement pas de discussion sur une nouvelle hausse, l'accent étant clairement mis sur le moment où les baisses de taux directeurs pourraient intervenir", remarque Olivier Dubs.

D'après lui, "les investisseurs prévoient désormais des baisses de taux de plus de 1% d'ici la fin de l'année prochaine. Et il sera important de voir dans quelle mesure le "dot plot" et la conférence de presse du mercredi 13 décembre se prononceront sur le calendrier et l'ampleur de ces baisses potentielles".

"Comme lors des réunions précédentes, cela pourrait créer une certaine volatilité à court terme, mais les marchés actions et obligataires avaient par le passé réagi positivement lorsque la Fed avait réduit ses taux dans un contexte d'atterrissage en douceur", conclut Olivier Dubs.