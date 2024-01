JP Morgan Asset Management élargit son offre avec le lancement de trois ETF actifs

(AOF) - JP Morgan Asset Management a annoncé le lancement de trois ETF actifs dédiés aux grandes capitalisations américaines: JPMorgan Active US Core UCITS ETF (Juse), JPMorgan Active US Value UCITS ETF (Java) et JPMorgan Active US Growth UCITS ETF (Jgro).

Basé sur l'indice S&P 500, Juse offre aux investisseurs le meilleur d'un portefeuille d'actions américaines à grande capitalisation.

S'appuyant sur l'indice Russell 1000 Value, Java combine deux stratégies éprouvées de JP Morgan AM: U.S. Value, qui se concentre sur une exposition de haute qualité dont la valorisation est attrayante, et Large Cap Value, qui se concentre principalement sur des sociétés sous-évaluées.

Prenant pour référence l'indice Russell 1000 Growth, Jgro cherche à identifier les opportunités de croissance sous-estimées par le marché et les sociétés qui disposent d'une dynamique positive.