JP Morgan AM lance deux nouveaux ETF actifs durables

(AOF) - J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) élargit aujourd’hui sa gamme d’ETF actions Research Enhanced Index (REI) avec le lancement de deux ETF actifs durables, baptisés respectivement JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (ticker: JSEG) et JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (ticker: JSEU). Les deux ETF répondent aux exigences des normes européennes relatives aux indices de référence alignés sur l’Accord de Paris.

JPMAM s'est associé à MSCI pour concevoir sur-mesure deux indices durables conformes à l'Article 9. Ces indices, conçus pour les clients, adoptent une approche inclusive " Best-in-class " tout en respectant les critères de l'indice de référence aligné sur l'Accord de Paris.

Les secteurs et les entreprises controversés, tels que les énergies fossiles, les jeux d'argent, le tabac et les sociétés en violation du Pacte mondial des Nations Unies, ont été exclus des deux indices.

Afin de répondre aux critères d'alignement sur l'Accord de Paris, les indices globaux de référence ainsi que les ETF actifs présenteront une émission de gaz à effet de serre inférieure de 50% à l'univers de référence.

De plus, ils réduiront leurs émissions carbones de 7% par an en moyenne, tout en exploitant le processus d'investissement actif éprouvé des actions REI de JPMAM pour sélectionner les entreprises qui afficheront les meilleures performances sur la durée.

La stratégie actions REI SRI de JPMAM, alignée sur l'Accord de Paris, sera initialement disponible au sein d'un univers d'investissement mondial et régional américain. Dans un premier temps, les indices JSEG et JSEU seront respectivement liés à l'indice MSCI World et l'indice MSCI USA.

Après le processus de filtrage visant à prendre en compte les leaders ESG, les exclusions et les ajustements liés à l'alignement sur l'Accord de Paris, le portefeuille global devrait comporter entre 300 et 350 titres à son lancement, et la stratégie américaine entre 150 et 200 titres.