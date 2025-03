Journée Investisseurs d’Auplata Mining Group - Une stratégie de croissance rentable

Auplata Mining Group (AMG) – a organisé ce jour à Bruxelles une journée investisseurs.

AMG a présenté :

• Ses progrès opérationnels majeurs réalisés depuis 2019 ;

• Sa stratégie RSE pour assurer une performance de référence, critique dans l'industrie minière ;

• Ses résultats financiers 2023 ;

• Sa performance opérationnelle et de production en 2024 en Guyane et au Pérou ;

• Sa production du premier trimestre 2025 pour la Guyane et sur janvier et février 2025 au Pérou :

o En Guyane, le groupe a produit, au titre du premier trimestre 2025, 98 kilos de doré.

o Au Pérou, au titre de janvier et février 2025, 1.393 tonnes de zinc, 655 tonnes de plomb et 18 tonnes de cuivre.

Les perspectives de résultats pour l'année 2024

Un chiffre d’affaires et EBITDA comparable à 2023

Les perspectives pour l'année 2025

AMG envisage pour la Guyane et le Pérou :

• Un chiffre d'affaires d’entre 45 et 50m€

• Un EBITDA en hausse.

Ces perspectives reposent notamment sur les hypothèses suivantes :

Une production en hausse en Guyane et Pérou

Un prix de l'or autour de 2500-3000$/oz