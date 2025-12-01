JOURNÉE DE transactions-Le monde frissonne face au durcissement des taux au Japon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les rendements obligataires mondiaux ont augmenté et les actions ont chuté lundi après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda , a laissé entendre que les taux d'intérêt pourraient augmenter plus tard ce mois-ci, ce qui a refroidi l'optimisme des investisseurs quant à la réduction attendue des taux américains et a entraîné un début de mois de décembre difficile.

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: La plupart des grands marchés chutent, à l'exception de la Chine et de Hong Kong. Nikkei -2% au Japon, DAX -1% en Allemagne, Dow -0.9%.

* SECTEURS/ACTIONS: U.S. utilities -2,3%, healthcare -1,5%, energy +1%. Moderna -7%, Coinbase -5%, Strategy -3% (Strategy a perdu près de 60% en seulement deux mois).

* FX: Dollar à son plus bas niveau depuis 2 semaines, USD/JPY a connu sa plus forte baisse depuis le 10 octobre mais reprend un peu de terrain. bitcoin chute de 7 % sous les 85 000 $.

* OBLIGATIONS: Les rendements des JGB atteignent de nouveaux records historiques. Les rendements du Trésor américain ont augmenté de 8 points de base à long terme, la courbe se raidit.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: L'argent atteint un nouveau sommet à 58,83 $/oz. Pétrole +1% sur l'Ukraine, le Venezuela, l'OPEP.

Points de discussion d'aujourd'hui

* Le Japonais Ueda effraie les chevaux

Une forte vague de vente d'actions et d'obligations au Japon s'est répercutée sur les marchés mondiaux lundi, les investisseurs se préparant à une hausse des taux de la Banque du Japon le 19 décembre. Il est toutefois intéressant de noter que, pour une fois, la flambée des rendements des obligations japonaises a fait grimper le yen. La monnaie japonaise a-t-elle atteint son niveau le plus bas?

La perspective d'une hausse imminente des taux intensifie l'attention portée aux JGB, à la question de savoir combien de temps encore les consommateurs et les entreprises du Japon peuvent tolérer la hausse des rendements, et au lien entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Les mesures de relance budgétaire prévues par la Première ministre Sanae Takaichi ne s'accompagneront peut-être pas de l'assouplissement monétaire qu'elle préconise, après tout.

* L'argent: une lueur d'espoir

La dernière hausse de l'argent signifie que le prix du métal a doublé depuis le début de l'année. L'argent a atteint un niveau record de 58,83 dollars l'once lundi, soit une hausse de 104 % par rapport au cours de clôture de 28,87 dollars du 31 décembre. Il a même augmenté de 20 % au cours de la semaine dernière.

Le resserrement de l'offre, la perspective d'un nouvel assouplissement de la part de la Fed, la diversification des investisseurs et l'élan haussier sont autant de facteurs qui ont alimenté cette hausse. L'argent a fait preuve d'une résistance remarquable ces dernières semaines, se consolidant et se renforçant même lorsque l'or, les actions, les crypto-monnaies et d'autres actifs ont reculé à des degrés divers.

* L'industrie manufacturière mondiale au plus bas

La croissance mondiale se maintient peut-être, mais les tarifs douaniers et les tensions commerciales pèsent sur l'industrie manufacturière - les derniers indices des directeurs d'achat (PMI) montrent que l'activité aux États-Unis, dans la zone euro, en Chine et au Japon s'est contractée le mois dernier.

L'activité manufacturière aux États-Unis . s'est maintenant contractée pendant neuf mois consécutifs, ce qui suggère que les plans du président Donald Trump visant à relocaliser et finalement à relancer l'industrie américaine n'ont pas encore porté leurs fruits. Il y a quelques points positifs - notamment la Grande-Bretagne et l'Italie - mais dans l'ensemble, le tableau est plutôt sombre.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Confiance des consommateurs japonais (Novembre)

* Inflation en Corée du Sud (novembre)

* Inflation dans la zone euro (novembre, flash)

* Chômage dans la zone euro (Octobre)

