JOURNÉE DE transactions-Le marché applaudit à tout rompre la Fed

Le dollar a chuté et Wall Street s'est redressé mercredi, l'indice des petites capitalisations Russell 2000 ayant atteint de nouveaux sommets, après que la Fed a réduit ses taux d'intérêt et que le président Jerome Powell a offert des perspectives positives sur la trajectoire de la croissance et de l'inflation.

Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Dans ma chronique d'aujourd'hui, j'examine comment le paysage mondial des taux d'intérêt semble soudain beaucoup plus restrictif et donc potentiellement plus volatil pour les investisseurs. Le cycle d'assouplissement mondial est terminé .

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Wall Street se redresse fortement - Le Russell 2000 surperforme, le Nasdaq est à la traîne.

* SECTEURS/ACTIONS: Industrie, matériaux +1,8%. Seul le secteur des services aux collectivités a baissé, de 0,1% seulement. GE Vernova +15%, Warner Bros +4,5%. Uber -5,5%, Microsoft -2,8%

* FX: Le dollar chute largement, en baisse d'environ 0,6%-0,8% par rapport au CHF, EUR, NZD. Real brésilien -1%.

* OBLIGATIONS: Les rendements du Trésor américain chutent, jusqu'à 7 points de base à l'extrémité courte, ce qui accentue la pente de la courbe.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Pétrole +1%, or +0,5%, argent +1,5% à un nouveau sommet de 61,74 $/oz.

Points de discussion d'aujourd'hui

* La Fed se rapproche de la neutralité

La Fed a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base mercredi, et Powell a déclaré que la politique est maintenant largement en territoire neutre, ce qui signifie que les décideurs sont "bien positionnés pour attendre et voir comment l'économie évolue à partir d'ici".

M. Powell s'est montré optimiste quant à la croissance, à la productivité et à la capacité de la Fed à ramener l'inflation à l'objectif de 2 %. Les marchés ont apprécié ce qu'ils ont entendu: Wall Street s'est redressée et l'indice Russell 2000 a atteint un nouveau record.

* Signaux d'inflation des marchés émergents

La Chine et le Brésil ont publié leurs derniers chiffres d'inflation mercredi, et les signaux étaient mitigés. L'inflation à la consommation en Chine a atteint son plus haut niveau depuis 21 mois, mais la déflation à la production est restée bien ancrée, tandis que l'inflation à la consommation au Brésil a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an.

Le yuan chinois a atteint un nouveau sommet de 14 mois face au dollar, tandis que le real brésilien a été l'une des monnaies les moins performantes du monde mercredi. Les rendements obligataires chinois ont baissé, tandis que ceux du Brésil ont augmenté.

* L'argent, valeur montante

L'argent s'affirme comme l'un des actifs les plus performants de l'année 2025, bondissant encore plus haut cette semaine pour atteindre de nouveaux records au-dessus de 60 dollars l'once. Il affiche désormais une hausse de 110 % cette année, soit près du double de la hausse de l'or.

Cela peut-il continuer? Les investisseurs clôturant leurs comptes à la fin de l'année, des prises de bénéfices devraient intervenir. Mais la dynamique est forte, les aspects techniques sont positifs et la dynamique de l'offre et de la demande semble haussière. Le marché de l'argent ne représente qu'une fraction du marché de l'or, qui pèse 30 000 milliards de dollars, et si les investisseurs souhaitent s'exposer davantage aux actifs alternatifs, la demande relative semble assez forte.

Le cycle d'assouplissement des banques centrales mondiales est terminé

Le paysage mondial des taux d'intérêt semble soudain beaucoup moins favorable qu'il y a seulement quelques semaines, ce qui suggère que l'année 2026 pourrait être beaucoup plus volatile que les investisseurs ne l'avaient imaginé.

Cette semaine, les commentaires de Michele Bullock, gouverneur de la Reserve Bank of Australia , et d'Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne , indiquant que leur prochaine action pourrait être une hausse des taux, ont mis en évidence la tendance restrictive qui s'est manifestée récemment dans les principales banques centrales.

Les remarques de M. Bullock ont pris les marchés au dépourvu, tandis que celles de Mme Schnabel ont été moins surprenantes. Mais ensemble, elles soulignent que l'environnement de la politique monétaire sera beaucoup plus difficile l'année prochaine - les coûts d'emprunt sont susceptibles d'augmenter.

Le point commun est l'inflation, qui reste obstinément supérieure à l'objectif fixé dans de nombreuses économies développées, alors que la croissance est encore solide.

La question est maintenant de savoir si le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, enverra des signaux similaires mercredi avec une réduction dite "restrictive" - une baisse des taux d'intérêt couplée à des orientations plus strictes.

PIVOT RESTRICTIF

Un coup d'œil aux prévisions de taux du marché pour les banques centrales du G10 montre que seules trois d'entre elles - la Fed, la Banque d'Angleterre et la Norges Bank - devraient réduire leurs taux l'année prochaine, la Fed réduisant ses taux de 75 points de base et les deux autres de 50.

On s'attend maintenant à ce que la Banque du Canada et la RBA augmentent leurs taux d'environ 35 et 50 points de base respectivement l'année prochaine. Il y a quelques semaines encore, les baisses de taux dans ces deux pays étaient considérées comme plus probables que les hausses.

Comment expliquer ce revirement?

La plupart des grandes banques centrales se trouvent dans une situation très inhabituelle, puisqu'elles viennent d'effectuer le cycle de réduction des taux le plus rapide depuis des décennies en dehors d'une récession. Dans le cas de la Fed, c'est depuis le milieu des années 1980, tandis que la BCE n'a jamais assoupli sa politique de manière aussi agressive en l'absence de contraction, selon les analystes de la Deutsche Bank.

L'histoire montre que, sans surprise, un assouplissement rapide sans récession conduit souvent à une forte ré-accélération de l'activité économique, en particulier si les réductions de taux sont couplées à des largesses fiscales, ouvrant la voie à un retour plus rapide que prévu des hausses de taux. C'est peut-être ce que nous verrons l'année prochaine.

"Les banques centrales marchent sur la corde raide en ce moment", a écrit Jim Reid de la Deutsche Bank mardi.

Bien sûr, les chances que la Fed relève ses taux prochainement sont faibles. Mais étant donné la façon dont le vent international souffle, ce n'est pas quelque chose qui peut être complètement retiré de la table de 2026, dit Reid.

REMETTRE EN QUESTION LA COMPLAISANCE DES MARCHÉS

Alors que les investisseurs réévaluent le paysage mondial des banques centrales, les devises et les obligations pourraient être particulièrement vulnérables, notamment en raison de la faible volatilité de ces marchés à l'heure actuelle.

L'indice "MOVE", qui mesure la volatilité implicite sur le marché du Trésor américain, est tombé la semaine dernière à son plus bas niveau depuis quatre ans, tandis que cette semaine, un indice de la volatilité implicite de six grandes devises par rapport au dollar américain a atteint son plus bas niveau depuis juillet de l'année dernière.

L'une des conséquences probables de l'orientation restrictive des banques centrales du G10 est une nouvelle pression à la vente sur le yen japonais.

Le marché s'accorde depuis longtemps à penser que la Banque du Japon relèvera ses taux en 2026, mais on s'attendait à ce que peu de ses homologues du G10 lui emboîtent le pas, ce qui a contribué à soutenir la monnaie japonaise en perte de vitesse.

Un pivot mondial restrictif compliquerait considérablement la politique de la BOJ et risquerait de renvoyer le yen à ses récents plus bas historiques, autour de 162 pour un dollar, ce qui soulèverait le spectre d'une intervention du ministère des finances sur le marché des changes. Le yen n'est pas loin de ce niveau aujourd'hui.

Une autre conséquence potentielle est la faiblesse des devises des marchés émergents. En effet, toutes choses égales par ailleurs, si les taux augmentent au niveau mondial, les investisseurs seront attirés par la sécurité et les rendements de plus en plus alléchants des monnaies des économies développées.

Entre-temps, de nombreux marchés obligataires dans le monde ont commencé à s'agiter, le Japon en tête, une fois de plus. Les ventes massives d'obligations d'État japonaises (JGBs) ont fait bondir les rendements à long terme à des niveaux historiques.

Mais les JGB ne sont pas les seuls. Le rendement à 10 ans de l'Australie a augmenté de 70 points de base depuis la fin octobre, le rendement à 30 ans de l'Allemagne a atteint mardi son plus haut niveau depuis 14 ans et le rendement à 10 ans du Canada a augmenté de 35 points de base en un peu plus d'une semaine.

En cette fin d'année, les marchés des devises et des obligations présentent un certain paradoxe. Les investisseurs sont nerveux, mais la volatilité est faible. La perspective d'un cycle de hausse mondiale l'année prochaine pourrait bientôt y remédier.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Chômage en Australie (Novembre)

* Vente aux enchères d'obligations d'État japonaises à 20 ans

* Décision sur les taux d'intérêt aux Philippines

* Décision sur les taux d'intérêt en Suisse

* Décision sur les taux d'intérêt en Turquie

* Commerce canadien (Septembre)

* Le Trésor américain vend aux enchères 22 milliards de dollars d'obligations à 30 ans

* Demandes hebdomadaires d'emploi aux États-Unis

* Commerce américain (Septembre)

