JOURNÉE DE transactions-La Fed espère stimuler un rallye des actifs risqués

Les actions ont augmenté tandis que les rendements obligataires américains et le dollar ont baissé mercredi, après que les données sur l'emploi dans le secteur privé, étonnamment faibles , aient augmenté la probabilité que la Réserve fédérale abaisse à nouveau les taux d'intérêt la semaine prochaine.

Plus d'informations à ce sujet ci-dessous. Dans ma chronique d'aujourd'hui , j'examine la double stratégie apparemment incongrue de la Chine, qui consiste à laisser sa monnaie se raffermir et à stimuler ses exportations. Il y a de bonnes raisons de penser que cela fonctionnera.

Les principaux mouvements du marché aujourd'hui

* STOCKS: Wall Street est en hausse, avec une augmentation de 1,9% du Russell 2000. Le Nikkei japonais +1%, la Chine en baisse, l'Europe en demi-teinte.

* SECTEURS/ACTIONS: Seuls deux secteurs américains sont en baisse: les services publics et la technologie. Énergie +1,8%, valeurs financières +1,3%. Microchip Technology +12%, Microsoft -2,5%.

* FX: Le dollar est en baisse, l'euro atteint son plus haut niveau en 7 semaines, la livre sterling est le plus grand gagnant du G10. La roupie indienne passe sous la barre des 90/$, le yuan chinois atteint son plus haut niveau depuis 14 mois à 7,06/$.

* OBLIGATIONS: Les rendements américains baissent après les faibles données sur l'emploi ADP. Les rendements des bons du Trésor à très court terme ont fortement baissé, accentuant la pente de la courbe.

* MATIÈRES PREMIÈRES/MÉTAUX: Le pétrole est en hausse suite à l'échec des négociations de paix en Ukraine, le cuivre LME +3% à un niveau record de 11 540 $/tonne.

Les points à retenir aujourd'hui

* Les rendements des bons chutent

Si les rendements des bons du Trésor américain à très court terme sont le meilleur indicateur des attentes de la Fed en matière de taux d'intérêt à court terme, les signaux envoyés ne pourraient être plus clairs. Mercredi, le rendement des bons à un mois a chuté de près de 8 points de base, passant sous la barre des 3,77 %.

Fait remarquable, il a perdu près de 25 points de base depuis vendredi, ce qui signifie que les négociants en bons ont effectivement commencé à prendre en compte une baisse de taux d'un quart de point de la part de la Fed la semaine prochaine au cours des quatre derniers jours.

* Quand la faiblesse des embauches se transforme en licenciements

Les attentes d'une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine se sont renforcées depuis plusieurs jours, mais les chiffres de l'emploi ADP de mercredi semblent avoir scellé l'affaire. La baisse de 32 000 emplois dans le secteur privé en octobre a été une surprise - les économistes s'attendaient à une légère hausse - marquant le pire mois depuis le début de l'année 2023.

De nombreux économistes et investisseurs ont longtemps méprisé le rapport ADP, estimant qu'il n'avait que peu de corrélation avec les données officielles plus générales sur les emplois non agricoles. Mais après la fermeture du gouvernement, ADP sera peut-être examiné de plus près - et si la faiblesse des embauches se transforme en licenciements purs et simples, Houston, nous avons un problème.

* Résistance des petites capitalisations

Après avoir progressé de 5,5 % la semaine dernière - sa meilleure semaine depuis plus d'un an - le Russell 2000 a de nouveau surperformé mercredi, bondissant de près de 2 %, soit plus de six fois la hausse de 0,3 % de l'indice de référence, le S&P 500.

Cela peut sembler un peu surprenant, étant donné que la majeure partie des 32 000 pertes d'emplois surprises de l'ADP ont été signalées par des petites entreprises. Les craintes d'une bulle de l'IA refusant de se dissiper, la rotation vers les petites capitalisations qui s'est opérée ces derniers mois pourrait avoir encore de beaux jours devant elle.

La hausse du yuan ne ralentira pas le boom des exportations chinoises

La volonté de la Chine de maintenir la croissance de ses exportations semble en contradiction avec l'appréciation constante de sa monnaie. Mais ces tendances peuvent continuer à coexister, soulignant la relation ténue entre le taux de change d'un pays et les flux commerciaux.

La Banque populaire de Chine a fait grimper le yuan de 3 % depuis avril, à 7,07 pour un dollar, son niveau le plus élevé depuis plus d'un an. La monnaie devrait rester sur cette voie, de nombreux analystes prévoyant que le dollar passera sous la barre des 7,00 yuans l'année prochaine, peut-être jusqu'à 6,60 yuans. Cela impliquerait une nouvelle appréciation de 7 % pour atteindre les niveaux observés pour la dernière fois en 2022.

Pourtant, l'une des conclusions claires de la réunion de planification d'octobre de la direction du parti communiste, ou plénum, est la réticence de Pékin à se défaire de son modèle de croissance axé sur l'exportation.

D'un côté, cela semble logique, étant donné que l'économie chinoise est toujours aux prises avec l'éclatement de la bulle immobilière, la déflation et la faiblesse de la demande. Selon Goldman Sachs, les exportations ont contribué à plus de la moitié de la croissance du PIB réel au cours des deux dernières années.

Mais un renforcement de la monnaie ne devrait-il pas rendre les produits chinois plus chers, et donc moins compétitifs, sur le marché mondial?

En théorie, oui. Mais dans la pratique, la vigueur du yuan ne semble certainement pas freiner le flux des volumes d'exportation de la Chine. Brad Setser, chercheur principal au Council on Foreign Relations et observateur de longue date de la Chine, note que les volumes d'exportation de la Chine ont augmenté de 40 % au total depuis la fin de 2019, tandis que les importations n'ont augmenté que de 1 %.

ÉCONOMIES D'ÉCHELLE Le fait est que les marchandises chinoises sont encore relativement bon marché. En effet, sur la base du taux de change effectif réel (REER) - qui tient compte des différences d'inflation entre les pays - le yuan est à peu près à son niveau le plus faible depuis 15 ans, en baisse de près de 20 % depuis début 2022 et de près de 50 % depuis 2012.

Le krach immobilier, l'effondrement de l'économie, la fuite des capitaux et les différentiels de taux d'intérêt défavorables ont accéléré la chute de la monnaie ces dernières années, et la plupart des analystes s'accordent à dire qu'elle est largement sous-évaluée.

De plus, la Chine peut absorber une légère appréciation du taux de change en raison de sa présence, de son expertise et de sa position dominante dans les chaînes d'approvisionnement mondiales dans une série d'industries telles que les véhicules électriques, les panneaux solaires et les batteries. La Chine n'est plus l'usine de biens de consommation bon marché du monde, mais elle opère à l'extrémité supérieure des chaînes de valeur économiques, technologiques et stratégiques.

"L'ampleur de la Chine est très impressionnante", déclare Marc Chandler, directeur général de Bannockburn Capital Markets et autre observateur chevronné de la Chine.

Compte tenu de l'importance de l'empreinte de la Chine dans de nombreux secteurs de pointe, dans quelle mesure ses exportations sont-elles sensibles aux fluctuations de sa monnaie? Il s'avère que ce n'est pas très sensible.

Prenons l'exemple du constructeur automobile allemand Volkswagen, qui a investi des milliards dans son usine de la ville chinoise de Hefei. L'entreprise a déclaré le mois dernier qu'un nouveau modèle de véhicule électrique pouvait coûter jusqu'à 50 % moins cher en Chine qu'ailleurs.

Il faudra plus qu'une nouvelle hausse de 5 à 10 % de la valeur du yuan pour que ce niveau de compétitivité soit réellement entamé.

FAIBLESSE DU TAUX DE CHANGE, LIENS COMMERCIAUX

Bien entendu, le taux de change n'est pas le seul ni même le plus important facteur influençant la balance commerciale d'un pays. La demande intérieure, la croissance mondiale, l'évolution des prix des matières premières et la politique commerciale sont autant de facteurs qui jouent un rôle. À cela s'ajoutent désormais les droits de douane et autres mesures commerciales.

Prenons l'exemple de la Suisse. Le franc suisse est actuellement proche de son niveau le plus élevé depuis 15 ans sur la base du "REER". Pourtant, la Suisse continue d'afficher un excédent commercial substantiel, qui a dépassé 10 % du PIB au cours de chacune des trois dernières années civiles. À l'opposé, on trouve le Japon. Le yen est en baisse depuis des années et se situe actuellement autour de ses niveaux les plus faibles en termes de "REER", mais le pays a affiché un excédent commercial chaque année au cours des cinq dernières années.

Il semble que Pékin poursuivra sa stratégie d'appréciation contrôlée de sa monnaie, ce qui, à la marge du moins, devrait contribuer à apaiser les tensions commerciales qui couvent avec Washington et à détourner les critiques des pays concurrents d'Asie, qui reprochent à la Chine de s'immiscer sur leurs marchés.

En fin de compte, c'est exactement ce que la Chine veut faire, et un yuan plus ferme ne devrait pas l'en empêcher.

Qu'est-ce qui pourrait faire bouger les marchés demain?

* Commerce australien (Octobre)

* Ventes au détail dans la zone euro (Octobre)

* Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, le membre du conseil Piero Cipollone et l'économiste en chef Philip Lane s'expriment lors d'événements distincts

* PIB du Brésil (T3)

* Commerce du Canada (Septembre)

* Canada PMI (Novembre)

* Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis

* Biens durables américains (Septembre)

Les opinions exprimées sont celles de l'auteur. Elles ne reflètent pas les opinions de Reuters News qui, en vertu des principes de confiance , s'engage à faire preuve d'intégrité, d'indépendance et d'impartialité.