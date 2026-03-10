 Aller au contenu principal
Joseph Châtel rejoint Qantara AM
information fournie par Agefi Asset Management 10/03/2026 à 08:00

Joseph Châtel a annoncé ce 4 mars qu’il rejoignait Qantara Asset Management en tant qu’associé. L’ancien cofondateur de DNCA Finance repart ainsi dans une nouvelle aventure entrepreneuriale.

Cofondée en 2022 par James Kuate et Alain William, Qantara AM est la seule société de gestion en Europe spécialisée dans les obligations souveraines et supranationales africaines émises en euros ou en dollars.

Son premier fonds Ucits, à liquidité hebdomadaire et classé article 8 SFDR, a vu le jour en décembre 2023. Ses encours sont passés de 0 à 3 millions d’euros en 2024, pour atteindre aujourd’hui 13 millions.

A long terme, Qantara AM estime que son fonds pourrait atteindre une capacité de 2 milliards d’euros, étant le seul sur les Eurobonds africains. Mais dans un premier temps, la société espère atteindre les 100 millions d’euros d’ici un an, indiquait en février James Kuate à L’Agefi.

Depuis son départ de DNCA en 2014, Joseph Châtel a participé à la création de plusieurs entreprises. Il a été cofondateur de March La. B. en 2012 et de Pierre 1 er Gestion en janvier 2016.

Laurence Marchal

