Joris Silon nommé responsable des relations investisseurs d'AstraZeneca
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 14:03

AstraZeneca annonce la nomination de Joris Silon comme nouveau responsable des relations investisseurs. Dans ses nouvelles fonctions, il succédera à Andy Barnett le 1er mars 2026 et sera basé à Cambridge, au Royaume-Uni.


Joris Silon va ainsi quitter la présidence d'AstraZeneca US, "où il a dirigé et apporté une croissance significative à l'entreprise sur son plus grand marché". Depuis son entrée dans le groupe en 2000, il a occupé des postes de direction en Asie, en Europe et aux Etats-Unis.

"Je suis ravie qu'un leader aussi expérimenté et talentueux que Joris dirige notre équipe des relations investisseurs à travers notre prochaine vague de croissance", commente Aradhana Sarin, la directrice financière d'AstraZeneca.

