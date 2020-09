Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jordanie-Explosion dans un dépôt d'armes, pas de blessés Reuters • 11/09/2020 à 02:47









(Ajoute détails, communiqué du gouvernement) AMMAN, 11 septembre (Reuters) - La série d'explosions qui a secoué Zarka a été causée par un court-circuit électrique dans un dépôt d'armes contenant des mortiers, a annoncé la Jordanie. Aucun blessé n'est à déplorer après l'explosion, qui s'est produite dans une zone isolée, a déclaré à la télévision d'Etat Amjad Adailah, porte-parole du gouvernement. "Les premiers résultats de l'enquête montrent que l'explosion a été causée par un court-circuit électrique dans un dépôt d'armes situé dans une zone isolée et sans habitants", a-t-il ajouté. Plusieurs bases militaires se trouvent dans la zone où les explosions se sont produites, à l'est de Zarka, centre industriel situé près d'Amman. (Suleiman Al-Khalidi; version française Camille Raynaud)

