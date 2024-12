Jolt Capital : premier investissement au Québec de près de 40 millions de dollars canadiens

"Grâce à cette acquisition, Jolt Capital achète les activités de développement de propriété intellectuelle (PI) pour la gestion de puissance et des signaux analogiques de la division de Dolphin Design, jusqu'ici partie du groupe Soitec, consolidant ainsi son expertise en semi-conducteurs et établissant une structure canadienne pour accompagner l'expansion de la compagnie sous le nom de Dolphin Semiconductor", détaille la société de capital-investissement.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.