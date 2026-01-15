Johnson & Johnson: un outil 3D au service de la chirurgie esthétique
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 16:34
Johnson & Johnson MedTech a lancé aux États-Unis l'application Arbrea Breast Simulator pour sa gamme Mentor, un outil de simulation 3D en temps réel destiné aux chirurgiens plasticiens.
Cette solution permet de visualiser les résultats potentiels d'une augmentation mammaire sur la propre morphologie de la patiente en seulement 60 secondes. L'objectif est de remplacer les méthodes analogiques traditionnelles (gabarits physiques) par un rendu personnalisé pour réduire l'anxiété liée au résultat final.
Alenka Brzulja, présidente mondiale de la division Esthétique, précise que cet outil "apporte de la clarté au processus de décision". Les études citées par le groupe montrent des résultats probants : les cliniques utilisant l'application affichent des taux de conversion (passage à l'acte chirurgical) grimpant jusqu'à 87%, contre une moyenne nettement inférieure pour les consultations classiques.
Valeurs associées
|216,300 USD
|NYSE
|-1,06%
A lire aussi
-
La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est "formidable" pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.
-
Donald Trump a menacé jeudi d'invoquer une loi d'exception qui lui permettrait de déployer l'armée à Minneapolis, après une soirée de heurts entre forces de l'ordre et manifestants faisant suite à un nouvel incident impliquant la police de l'immigration (ICE). ... Lire la suite
-
Un cri strident déchire l'aube alors que les chimpanzés sauvages de la savane de Fongoli, au mode de vie unique, se réveillent, dans cette région sahélienne des confins du Sénégal, où une primatologue et son équipe mènent un travail pionnier d'observation.
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi après le bénéfice trimestriel record publié par TSMC qui a déclenché un rallye dans le segment des semi-conducteurs, tandis que le marché analyse les comptes financiers de Morgan Stanley et de Goldman Sachs, dernières ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer