Johnson & Johnson : rejet d'une nouvelle proposition d'accord sur le talc pour bébés

(AOF) - Johnson & Johnson est attendu en baisse. Un tribunal des faillites du Texas a rejeté sa proposition d’accord à 10 milliards de dollars visant à mettre fin à des dizaines de milliers de poursuites. En cause : sa poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc, accusés de provoquer un cancer des ovaires. "Plutôt que de poursuivre un appel prolongé, la société reviendra au système de responsabilité délictuelle pour plaider et rejeter ces réclamations sans fondement concernant le talc", annonce Johnson & Johnson.

