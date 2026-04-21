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Johnson & Johnson poursuit son repli malgré DZ Bank
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 16:19

Depuis la publication de ses résultats trimestriels le 14 avril dernier, le titre Johnson & Johnson n'a connu qu'une seule hausse et se dirige ainsi vers une cinquième baisse consécutive (-1,82%, à 226,47 dollars).

Pourtant, le titre s'est aujourd'hui attiré les faveurs de DZ Bank, qui a confirmé sa recommandation à l'achat, tout en relevant son objectif de cours de 245 à 270 dollars, ce qui représente un potentiel d'appréciation de 17% par rapport à la clôture de lundi.

Les analystes estiment que géant pharmaceutique américain repose sur deux piliers : une division Pharmacie à forte croissance (oncologie, immunologie, neurologie) et une division Technologie Medicale diversifiée. En outre, la solidité financière du groupe permet de compenser l'expiration de brevets majeurs par un solide pipeline et une stratégie d'acquisition efficace.

Au premier trimestre, malgré la pression des génériques sur le médicament phare Stelara (utilisé contre plusieurs maladies auto-immunes comme le psoriasis, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique...) le groupe a généré un chiffre d'affaires de 24,062 milliards de dollars, en hausse de 9,9%. Les attentes du marché étaient de l'ordre de 23,6 milliards de dollars de revenus.

En parallèle, le bénéfice par action a reculé de 2,5%, à 2,70 dollars, quasi-conforme au consensus de 2,69 dollar. Enfin, J&J a relevé son dividende trimestriel de 3,1%, à 1,34 dollar par action, soit la 64ème année consécutive de hausse.

Au niveau des perspectives, Johnson & Johnson a relevé certains de ses objectifs financiers annuels. Le groupe table sur une croissance de ses revenus comprise entre 6,5 et 7,5%, contre de 6,2 à 7,2% précédemment. Le bénéfice par action ajusté et dilué est désormais prévu entre 11,45 et 11,65 dollars, contre de 11,43 à 11,63 dollars auparavant.

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