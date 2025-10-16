 Aller au contenu principal
Johnson & Johnson obtient la révision prioritaire de la FDA pour Akeega
16/10/2025

(AOF) - Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont accordé une révision prioritaire pour sa demande complémentaire d’autorisation de mise sur le marché concernant Akeega. Il s’agit d’un comprimé à double action associant Niraparib et Acétate d’abiratérone en combinaison avec Prednisone, pour le traitement des patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration avec mutation du gène BRCA.

Cette décision s'appuie sur les données d'une étude de phase 3 qui ont montré que le traitement par Akeega plus prednisone a réduit le risque de progression radiographique ou de décès de 48%. Le traitement a également prolongé significativement le délai avant progression symptomatique de 56% et montré une tendance à l'amélioration de la survie globale avec une réduction de 25% du risque de décès.

JOHNSON&JOHNSON
NYSE
