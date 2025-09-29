 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Johnson & Johnson obtient l'aval de la FDA pour le Tremfya en pédiatrie
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 15:45

Johnson & Johnson annonce avoir obtenu l'approbation de la Food & Drug Administration des Etats-Unis pour son Tremfya (guselkumab) pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère et de l'arthrite psoriasique active chez les enfants dès 6 ans pesant au moins 40 kg. Il s'agit du premier et seul inhibiteur d'IL-23 validé pour ces indications pédiatriques.

L'autorisation s'appuie sur les résultats d'une étude de phase III ayant montré que 56% des patients traités ont atteint un score PASI 90 à 16 semaines contre 16% sous placebo, tandis que 66% ont atteint une peau presque claire (IGA 0/1) contre 16% sous placebo. Pour info, le score PASI est un indice de sévérité et d'étendue du psoriasis.

Ces résultats complètent les données issues de plusieurs études sur les adultes. J&J précise que Tremfya est administré en injection sous-cutanée à 100 mg, aux semaines 0 et 4 puis toutes les 8 semaines.

Avec environ 20 000 enfants diagnostiqués chaque année aux États-Unis pour le psoriasis en plaques et 14 000 touchés par l'arthrite psoriasique, cette approbation représente une avancée thérapeutique significative, affirme le laboratoire.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
180,060 USD NYSE +0,21%
