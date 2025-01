Johnson & Johnson: la FDA va examiner le dossier TAR-200 information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé mercredi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accepté de se pencher sur sa demande d'enregistrement concernant le TAR-200, un traitement expérimental contre le cancer de la vessie.



Le groupe pharmaceutique américain souligne que le dossier va être examiné dans le cadre du programme 'RTOR' mis en place par l'autorité sanitaire, une initiative qui vise à accélérer la mise sur le marché de médicaments oncologiques en permettant leur examen avant la soumission d'une demande complète.



Lors d'essais cliniques de phase 2b, le le TAR-200 avait montré un taux de réponse complète de 83,5%.



A titre d'information, une réponse complète (rémission) se produit lorsqu'un cancer disparaît après un certain temps de traitement.



La demande déposée par J&J concerne le traitement du cancer de la vessie à haut risque sans atteinte musculaire et insensible à une thérapie par bacille de Calmette-Guérin (BCG) avec carcinome 'in situ' et avec ou sans tumeurs papillaires.





Valeurs associées JOHNSON&JOHNSON 144,83 USD NYSE +0,06%