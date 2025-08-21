Johnson & Johnson investit 2 milliards de dollars en Caroline du Nord pour stimuler l'industrie manufacturière américaine

Johnson & Johnson JNJ.N s'est engagé jeudi à investir 2 milliards de dollars en Caroline du Nord afin d'étendre la présence du fabricant de médicaments aux États-Unis.