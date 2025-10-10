Johnson & Johnson en pourparlers pour acquérir Protagonist Therapeutics, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Johnson & Johnson JNJ.N est en discussion pour acheter Protagonist Therapeutics PTGX.O , a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

L'accord n'est pas garanti et les détails exacts des discussions n'ont pas pu être révélés, a précisé le journal.

Les deux entreprises travaillent déjà ensemble sur un traitement oral pour les maladies immunitaires telles que le psoriasis en plaques et la colite ulcéreuse.

J&J détient les droits exclusifs de vente du médicament et possède près de 4 % des actions de Protagonist, selon FactSet.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.