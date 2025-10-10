Johnson & Johnson en pourparlers pour acquérir Protagonist Therapeutics, selon le WSJ

Johnson & Johnson JNJ.N est en discussion pour acheter Protagonist Therapeutics PTGX.O , a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Protagonist étaient en hausse de 9,4 % dans la matinée.