Johnson & Johnson en pourparlers pour acquérir Protagonist Therapeutics, selon le WSJ
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 17:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Johnson & Johnson JNJ.N est en discussion pour acheter Protagonist Therapeutics PTGX.O , a rapporté le Wall Street Journal vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions de Protagonist étaient en hausse de 9,4 % dans la matinée.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
191,550 USD NYSE +0,26%
PROTAGONIST THER
88,6600 USD NASDAQ +32,25%
