Johnson & Johnson dévoile des résultats positifs dans le psoriasis
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 15:57
Les études ICONIC-ADVANCE 1 et 2 démontrent sa supériorité face au deucravacitinib chez des patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, avec des taux de clairance cutanée complète significativement plus élevés dès la semaine 16 et renforcés à la semaine 24. Les effets indésirables sont restés comparables au placebo et inférieurs au deucravacitinib.
L'étude ICONIC-LEAD, incluant adultes et adolescents, confirme une efficacité durable jusqu'à 52 semaines. Chez les adultes, 84% des patients maintiennent une réponse PASI 90 contre 21% sous placebo. Chez les adolescents, 86% atteignent PASI 90 après un an de traitement.
Linda Stein Gold, investigatrice principale de l'étude, souligne le 'potentiel de ce traitement oral novateur à offrir une nouvelle option attractive'. Johnson & Johnson a également lancé ICONIC-ASCEND, premier essai comparant un traitement oral à un biologique injectable (ustekinumab) dans le psoriasis.
Valeurs associées
|177,360 USD
|NYSE
|+0,49%
A lire aussi
-
par Promit Mukherjee et David Ljunggren La Banque du Canada (BoC) a décidé mercredi de baisser son principal taux directeur à 2,5%, le niveau le plus bas depuis trois ans et la première réduction en six mois, en raison de la faiblesse du marché de l'emploi et d'une ... Lire la suite
-
Une commission d'enquête judiciaire sur les liens présumés entre personnel politique et crime organisé en Afrique du Sud, ordonnée par le président Cyril Ramaphosa, a commencé ses auditions publiques mercredi. La première économie du continent est minée par une ... Lire la suite
-
L'Administration chinoise du cyberespace (CAC) a interdit aux entreprises technologiques du pays d'acheter des puces de l'américain Nvidia , accusé par Pékin d'entorse à la concurrence, rapporte mercredi le Financial Times. L'information a été mal accueillie par ... Lire la suite
-
La famille Arnault, actionnaire majoritaire du Paris FC via sa holding Agache, a nommé le PDG des champagnes Veuve Clicquot Ponsardin (groupe LVMH ), Jean-Marc Gallot, au poste de directeur général du club de football de Ligue 1 à partir du 1er octobre, ont annoncé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer