Johnson & Johnson : des données positives contre le psoriasis
information fournie par AOF 17/09/2025 à 14:26

(AOF) - Johnson & Johnson a dévoilé de nouvelles données issues d’une étude de phase 3 qui a démontré l’efficacité de son produit Icotrokinan, en comparaison au Deucravacitinib de Bristol Myers Squibb vendu sous la marque Sotyktu, chez des patients atteints de psoriasis en plaques modérée à sévère. Le traitement de Johnson & Johnson a démontré une amélioration de la cicatrisation cutanée aux semaines 16 et 24 ainsi que des taux d’évènements indésirables similaires à ceux du placebo.

L'Ikotrokina a également montré une amélioration de la cicatrisation cutanée durable et un profil de tolérance favorable chez les adultes et les adolescents à la semaine 52.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

