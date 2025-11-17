Johnson & Johnson dépense 3,05 milliards de dollars pour Halda Therapeutics

(AOF) - Johnson & Johnson a conclu un accord définitif portant sur l’acquisition d’Halda Therapeutics pour un montant de 3,05 milliards de dollars en numéraire. Avec cette opération, le laboratoire américain va mettre la main sur HLD-0915, une thérapie en phase clinique pour le cancer de la prostate, qui permet une destruction ciblée et précise des cellules cancéreuses, capable de surmonter les mécanismes de résistance aux traitements. L’acquisition inclut également plusieurs candidats précoces destinés à combattre le cancer du sein, du poumon et d’autres types de tumeurs.

Pour Jennifer Taubert, vice-présidente exécutive, présidente monde d'Innovative Medicine chez Johnson & Johnson : " Cette acquisition renforce davantage notre vaste portefeuille en oncologie avec un candidat principal prometteur dans le cancer de la prostate et une plateforme capable de traiter plusieurs cancers et d'autres maladies au-delà de l'oncologie, offrant un potentiel de croissance à moyen et long terme ".

L'opération, qui devrait être finalisée dans les prochains mois sous réserve des autorisations antitrust et des autres conditions de clôture habituelles, aura un effet dilutif de 0,15 dollar en 2026 sur le bénéfice par action ajusté. Cet effet dilutif est lié au financement à court terme et à une charge non récurrente liée aux attributions d'actions pour les employés d'Halda Therapeutics.

AOF - EN SAVOIR PLUS