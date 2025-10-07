Johnson & Johnson condamné à payer 966 millions de dollars dans l'affaire du cancer du talc, après que le jury a reconnu la responsabilité de l'entreprise

Le jury accorde 950 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs

J&J prévoit de faire appel, qualifiant le verdict de flagrant délit

Plus de 63 000 actions en justice affirment que les produits à base de talc de J&J sont cancérigènes

Un jury de Los Angeles a ordonné à Johnson & Johnson JNJ.N de payer 966 millions de dollars à la famille d'une femme décédée d'un mésothéliome, jugeant la société responsable dans le dernier procès alléguant que ses produits à base de talc causent le cancer.

La famille de Mae Moore, une résidente californienne décédée à l'âge de 88 ans en 2021, avait poursuivi la société la même année, affirmant que les produits de talc pour bébés de J&J contenaient des fibres d'amiante à l'origine de son cancer rare. Le jury a ordonné lundi en fin de journée à J&J de payer 16 millions de dollars de dommages compensatoires et 950 millions de dollars de dommages punitifs, selon les documents déposés au tribunal.

Le verdict pourrait être réduit en appel, la Cour suprême des États-Unis ayant estimé que les dommages-intérêts punitifs ne devaient généralement pas être supérieurs à neuf fois les dommages-intérêts compensatoires.

Erik Haas, vice-président mondial du contentieux de Johnson & Johnson, a déclaré dans un communiqué que la société prévoyait de faire immédiatement appel, qualifiant le verdict de "flagrant et inconstitutionnel"

les avocats des plaignants dans cette affaire Moore ont fondé leurs arguments sur de la "science de pacotille" qui n'aurait jamais dû être présentée au jury", a déclaré M. Haas.

La société a déclaré que ses produits étaient sûrs, qu'ils ne contenaient pas d'amiante et qu'ils ne provoquaient pas de cancer. J&J a cessé de vendre des poudres pour bébés à base de talc aux États-Unis en 2020 et a opté pour un produit à base d'amidon de maïs. Le mésothéliome a été lié à l'exposition à l'amiante.

Trey Branham, l'un des avocats représentant la famille de Mme Moore, a déclaré après le verdict que son équipe "espère que Johnson & Johnson acceptera enfin la responsabilité de ces décès insensés"

J&J fait l'objet de poursuites judiciaires de la part de plus de 67 000 plaignants qui affirment avoir été atteints d'un cancer après avoir utilisé de la poudre pour bébé et d'autres produits à base de talc, selon des documents déposés au tribunal. Le nombre de poursuites alléguant que le talc a provoqué un mésothéliome ne représente qu'un petit sous-ensemble de ces affaires, la grande majorité d'entre elles portant sur des plaintes pour cancer de l'ovaire.

J&J a cherché à résoudre le litige par le biais de la faillite, une proposition qui a été rejetée trois fois par les tribunaux fédéraux.

Les poursuites alléguant que le talc est à l'origine du mésothéliome ne faisaient pas partie de la dernière proposition de faillite. La société a déjà réglé certaines de ces plaintes, mais n'a pas conclu d'accord à l'échelle nationale, de sorte que de nombreuses actions en justice concernant le mésothéliome ont été portées devant les tribunaux d'État au cours des derniers mois.

Au cours de l'année écoulée, J&J a fait l'objet de plusieurs verdicts substantiels dans des affaires de mésothéliome, mais celui de lundi est l'un des plus importants. La société a gagné certains des procès relatifs au mésothéliome, notamment la semaine dernière en Caroline du Sud, où un jury a estimé que J&J n'était pas responsable.

La société a réussi à réduire certaines indemnités en appel, notamment dans une affaire de l'Oregon où un juge de l'État a accepté la requête de J&J de rejeter un verdict de 260 millions de dollars et d'organiser un nouveau procès.