Johnson & Johnson condamné à payer 966 millions de dollars après qu'un jury a reconnu la responsabilité de l'entreprise dans l'affaire du cancer du talc
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 16:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

Un jury de Los Angeles a ordonné lundi en fin de journée à Johnson & Johnson de verser 966 millions de dollars à la famille d'une femme décédée d'un mésothéliome, jugeant l'entreprise responsable du dernier procès en date selon lequel ses produits en poudre pour bébés provoquent des cancers.

