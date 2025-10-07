Johnson & Johnson condamné à payer 966 millions de dollars après qu'un jury a reconnu la responsabilité de l'entreprise dans l'affaire du cancer du talc

Un jury de Los Angeles a ordonné lundi en fin de journée à Johnson & Johnson de verser 966 millions de dollars à la famille d'une femme décédée d'un mésothéliome, jugeant l'entreprise responsable du dernier procès en date selon lequel ses produits en poudre pour bébés provoquent des cancers.