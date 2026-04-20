John Ternus devient directeur général d'Apple, Tim Cook devient président exécutif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a annoncé lundi que John Ternus deviendra le directeur général du fabricant d'iPhone. Tim Cook deviendra le président exécutif d'Apple, a indiqué la société.