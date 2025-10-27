 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 512,32
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

John Hollister, directeur financier de GlobalFoundries, quitte ses fonctions ; Sam Franklin est nommé directeur financier par intérim
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 23:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

John Hollister de GlobalFoundries GFS.O a quitté son poste de directeur financier et sera remplacé par Sam Franklin à titre intérimaire, a déclaré lundi le fabricant de puces électroniques.

Ce remaniement de la direction intervient alors que l'entreprise s'est engagée à investir 16 milliards de dollars en partie pour construire davantage d'usines de fabrication sur le sol américain, dans le contexte de la volonté du président américain Donald Trump de privilégier les chaînes d'approvisionnement à terre.

L'entreprise, contrairement au leader TSMC, ne produit pas principalement des puces d'intelligence artificielle de pointe et consacre beaucoup d'argent à la modernisation de ses processus de fabrication afin de produire des puces plus avancées pour des marchés tels que l'automobile et les smartphones.

Alors que la société taïwanaise TSMC 2330.TW fabrique les processeurs les plus avancés conçus par des sociétés telles que Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Qualcomm QCOM.O , GlobalFoundries produit les puces utilisées à côté de ces processeurs et qui constituent une partie essentielle des systèmes électroniques.

Hollister, qui a rejoint la société en tant que directeur financier au début de l'année dernière, quitte l'entreprise pour des "raisons personnelles", a déclaré GlobalFoundries, sans fournir d'autres détails.

Franklin, qui est actuellement vice-président chargé des finances, des opérations et des relations avec les investisseurs, a rejoint Global Foundries en 2022.

Il a précédemment occupé des postes dans la banque et la finance au sein d'entreprises telles que Mubadala, une unité du fonds souverain d'Abu Dhabi qui est également le plus grand actionnaire de GlobalFoundries, selon les données du LSEG.

"Alors que la société détermine un successeur permanent, nous sommes confiants dans les capacités de Sam", a déclaré Tim Breen, directeur général de GlobalFoundries, dans un communiqué.

"GF (GlobalFoundries) reste concentré sur ses priorités stratégiques."

La marge brute ajustée de GlobalFoundries a eu du mal à sortir de la fourchette des 20-30% pendant une grande partie des quatre dernières années, les analystes citant des problèmes de prix et une pression concurrentielle accrue.

La société devrait annoncer une baisse d'environ 4 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 1,68 milliard de dollars, le 12 novembre, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice devrait chuter de 8 % pour atteindre 165,4 millions de dollars.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
259,6700 USD NASDAQ +2,67%
GLOBALFOUNDRIES
35,4200 USD NASDAQ +0,28%
NVIDIA
191,4900 USD NASDAQ +2,81%
QUALCOMM
187,6800 USD NASDAQ +11,09%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'une conférence de presse en marge du 47e Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, le 27 octobre 2025 en Malaisie ( AFP / Arif Kartono )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 28.10.2025 00:41 

    Arcbouté sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

  • Une équipe de la Croix-Rouge dans les ruines du quartier d'al-Touffah, à Gaza-ville, le 27 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Le Hamas rend à Israël le corps d'un otage retenu à Gaza
    information fournie par AFP 27.10.2025 23:25 

    Le Hamas a rendu lundi à Israël le corps d'un 16e otage retenu dans la bande de Gaza, quelques heures après un appel des familles à suspendre les prochaines étapes de l'accord de cessez-le-feu tant que toutes les dépouilles n'auraient pas été rendues. Aux termes ... Lire la suite

  • Une personne achète un sachet de trois oeufs dans un magasin du quartier du Bronx, à New York, le 27 février 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    A New York, l'obsession du coût de la vie
    information fournie par AFP 27.10.2025 23:06 

    Au bord de la voie rapide reliant les arrondissements de Brooklyn et du Queens à New York, les automobilistes peuvent difficilement rater l'immense bannière jaune qui a fait son apparition: "Votez Zohran, pour une ville abordable." Peut-être plus que tout autre ... Lire la suite

  • Le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello lors d'une conférence de presse, le 27 octobre 2025 à Caracas ( AFP / Juan BARRETO )
    Le Venezuela dit avoir déjoué un complot des Etats-Unis, qui intensifient leur présence dans la région
    information fournie par AFP 27.10.2025 22:44 

    Le Venezuela a annoncé lundi avoir démantelé une "cellule criminelle" liée à la CIA, après une récente opération visant selon Caracas à "justifier une agression" des Etats-Unis, dont la présence militaire dans la région se poursuit avec un nouveau vol de bombardiers. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank