John Hollister, directeur financier de GlobalFoundries, quitte ses fonctions ; Sam Franklin est nommé directeur financier par intérim

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

John Hollister de GlobalFoundries GFS.O a quitté son poste de directeur financier et sera remplacé par Sam Franklin à titre intérimaire, a déclaré lundi le fabricant de puces électroniques.

Ce remaniement de la direction intervient alors que l'entreprise s'est engagée à investir 16 milliards de dollars en partie pour construire davantage d'usines de fabrication sur le sol américain, dans le contexte de la volonté du président américain Donald Trump de privilégier les chaînes d'approvisionnement à terre.

L'entreprise, contrairement au leader TSMC, ne produit pas principalement des puces d'intelligence artificielle de pointe et consacre beaucoup d'argent à la modernisation de ses processus de fabrication afin de produire des puces plus avancées pour des marchés tels que l'automobile et les smartphones.

Alors que la société taïwanaise TSMC 2330.TW fabrique les processeurs les plus avancés conçus par des sociétés telles que Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Qualcomm QCOM.O , GlobalFoundries produit les puces utilisées à côté de ces processeurs et qui constituent une partie essentielle des systèmes électroniques.

Hollister, qui a rejoint la société en tant que directeur financier au début de l'année dernière, quitte l'entreprise pour des "raisons personnelles", a déclaré GlobalFoundries, sans fournir d'autres détails.

Franklin, qui est actuellement vice-président chargé des finances, des opérations et des relations avec les investisseurs, a rejoint Global Foundries en 2022.

Il a précédemment occupé des postes dans la banque et la finance au sein d'entreprises telles que Mubadala, une unité du fonds souverain d'Abu Dhabi qui est également le plus grand actionnaire de GlobalFoundries, selon les données du LSEG.

"Alors que la société détermine un successeur permanent, nous sommes confiants dans les capacités de Sam", a déclaré Tim Breen, directeur général de GlobalFoundries, dans un communiqué.

"GF (GlobalFoundries) reste concentré sur ses priorités stratégiques."

La marge brute ajustée de GlobalFoundries a eu du mal à sortir de la fourchette des 20-30% pendant une grande partie des quatre dernières années, les analystes citant des problèmes de prix et une pression concurrentielle accrue.

La société devrait annoncer une baisse d'environ 4 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 1,68 milliard de dollars, le 12 novembre, selon les données compilées par LSEG. Son bénéfice devrait chuter de 8 % pour atteindre 165,4 millions de dollars.