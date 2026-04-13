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John Brase nommé CEO de Conagra Brands
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 14:45

Conagra Brands annonce que John Brase a été nommé directeur général (CEO), à compter du 1er juin 2026. Il rejoindra aussi le conseil d'administration et succédera à Sean Connolly, qui quittera ses fonctions, après plus d'une décennie à la tête du groupe agroalimentaire.

John Brase possède plus de 35 ans d'expérience dans les biens de consommation, avec une expertise approfondie en gestion stratégique de portefeuille, construction de marque et promotion de l'excellence opérationnelle.

Plus récemment, il a occupé le poste de directeur des opérations de The J.M. Smucker, dont il a "affiné l'exécution stratégique et opérationnelle, favorisé la croissance de marques clés et mené d'importantes améliorations de productivité".

Avant cela, John Brase a passé environ 30 ans chez Procter & Gamble (P&G), devenant finalement senior vice-président et general manager de son activité North America Family Care, d'une valeur de 6 MdsUSD.

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