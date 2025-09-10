Joby proposera des trajets en hélicoptère et en hydravion sur l'application Uber dès 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Anshuman Tripathy

Joby Aviation JOBY.N a déclaré mercredi qu'elle prévoyait d'intégrer les services d'hélicoptères et d'hydravions de Blade à l'application Uber

UBER.N dès l'année prochaine.

Les actions du fabricant de taxis aériens basé à Santa Cruz, en Californie, ont augmenté de plus de 8,5% dans les échanges avant bourse.

Joby a acquis l'activité passagers de Blade Air Mobility en août pour un montant pouvant atteindre 125 millions de dollars, et prévoit d'utiliser l'infrastructure de l'entreprise de partage d'hélicoptères pour lancer son propre service de taxi aérien électrique dans le monde entier à l'avenir.

Les entreprises de taxis aériens font la course pour obtenir les autorisations et commercialiser des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) afin de répondre à la demande croissante de transports urbains plus rapides et plus durables.

Soutenues par les grandes compagnies aériennes et les entreprises de défense, ces entreprises visent à décongestionner les villes surpeuplées en proposant des vols court-courriers entre les aéroports et les centres urbains.

En juin, le président américain Donald Trump a demandé aux régulateurs d'accélérer le processus de certification afin d'accélérer le développement des eVTOL.

Joby a déclaré qu'une fois la certification obtenue, elle viserait le lancement de ses services de taxis aériens électriques à Dubaï, à New York, à Los Angeles, au Royaume-Uni et au Japon.

L'intégration d'Uber offrira une plus grande visibilité à Joby et un marché plus vaste pour les hélicoptères de mobilité aérienne urbaine et les vols eVTOL, a déclaré Austin Moeller, analyste chez Canaccord Genuity.

Blade, qui a transporté plus de 50 000 passagers en 2024, exploite des itinéraires dans la région métropolitaine de New York et en Europe du Sud, y compris des destinations à fort trafic telles que l'aéroport international Newark Liberty, l'aéroport international John F. Kennedy, Manhattan et les Hamptons.

Joby a commencé à travailler avec Uber en 2019 avant d'acheter l'unité de taxis volants de la société de covoiturage , Elevate, un an plus tard.

Son taxi aérien électrique est conçu pour être considérablement plus silencieux qu'un hélicoptère traditionnel, tout en étant capable de transporter quatre passagers et un pilote, à une vitesse pouvant atteindre 200 mph.