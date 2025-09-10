 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 769,76
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Joby proposera des trajets en hélicoptère et en hydravion sur l'application Uber dès 2026
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Anshuman Tripathy

Joby Aviation JOBY.N a déclaré mercredi qu'elle prévoyait d'intégrer les services d'hélicoptères et d'hydravions de Blade à l'application Uber

UBER.N dès l'année prochaine.

Les actions du fabricant de taxis aériens basé à Santa Cruz, en Californie, ont augmenté de plus de 8,5% dans les échanges avant bourse.

Joby a acquis l'activité passagers de Blade Air Mobility en août pour un montant pouvant atteindre 125 millions de dollars, et prévoit d'utiliser l'infrastructure de l'entreprise de partage d'hélicoptères pour lancer son propre service de taxi aérien électrique dans le monde entier à l'avenir.

Les entreprises de taxis aériens font la course pour obtenir les autorisations et commercialiser des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) afin de répondre à la demande croissante de transports urbains plus rapides et plus durables.

Soutenues par les grandes compagnies aériennes et les entreprises de défense, ces entreprises visent à décongestionner les villes surpeuplées en proposant des vols court-courriers entre les aéroports et les centres urbains.

En juin, le président américain Donald Trump a demandé aux régulateurs d'accélérer le processus de certification afin d'accélérer le développement des eVTOL.

Joby a déclaré qu'une fois la certification obtenue, elle viserait le lancement de ses services de taxis aériens électriques à Dubaï, à New York, à Los Angeles, au Royaume-Uni et au Japon.

L'intégration d'Uber offrira une plus grande visibilité à Joby et un marché plus vaste pour les hélicoptères de mobilité aérienne urbaine et les vols eVTOL, a déclaré Austin Moeller, analyste chez Canaccord Genuity.

Blade, qui a transporté plus de 50 000 passagers en 2024, exploite des itinéraires dans la région métropolitaine de New York et en Europe du Sud, y compris des destinations à fort trafic telles que l'aéroport international Newark Liberty, l'aéroport international John F. Kennedy, Manhattan et les Hamptons.

Joby a commencé à travailler avec Uber en 2019 avant d'acheter l'unité de taxis volants de la société de covoiturage , Elevate, un an plus tard.

Son taxi aérien électrique est conçu pour être considérablement plus silencieux qu'un hélicoptère traditionnel, tout en étant capable de transporter quatre passagers et un pilote, à une vitesse pouvant atteindre 200 mph.

Valeurs associées

JAI
13,415 USD NYSE 0,00%
UBER TECH
95,440 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York
    Le S&P 500 et le Nasdaq à un pic après un indicateur d'inflation US
    information fournie par Reuters 10.09.2025 15:46 

    La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente ... Lire la suite

  • Népal: le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue
    Népal: le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue
    information fournie par AFP Video 10.09.2025 15:43 

    Des centaines de manifestants ont incendié mardi le Parlement népalais, dans la foulée de la démission du Premier ministre, au lendemain de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption qui ont fait au moins 19 morts.

  • Jerome Powell, le président de la Fed (Crédits: Federal Reserve)
    Fed : de la patience à l’action
    information fournie par TRIBUNE LIBRE 10.09.2025 15:39 

    Par Danny Zaid, gérant de portefeuille, TwentyFour Asset Management Les dernières données sur l'emploi aux États-Unis confirment l'affaiblissement de la demande de main-d'œuvre, amorcé en mai. Sur les trois derniers mois (juin à août), la création d'emplois s'est ... Lire la suite

  • Thales ENSEIGNE (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales a signé un contrat pour des stations radio en Malaisie
    information fournie par Zonebourse 10.09.2025 15:39 

    (Zonebourse.com) - Thales et son partenaire malaisien local Advanced Defence Systems (ADS) ont signé un contrat portant sur la livraison de stations radio HF XL TRC 3900 montées sur véhicule, y compris des radios, des amplificateurs et des antennes. Avec ce contrat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank