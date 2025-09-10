Joby monte en puissance et prévoit d'offrir des trajets en hélicoptère sur l'application Uber dès 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions du fabricant de taxis aériens Joby Aviation JOBY.N ont augmenté de 4,3 % à 14 $ dans les premiers échanges ** JOBY proposera les services d'hélicoptères et d'hydravions de Blade à l'application Uber UBER.N dès l'année prochaine ** Le mois dernier, JOBY a acheté l'activité de transport de passagers de Blade , pour un montant pouvant atteindre 125 millions de dollars

** Le PT médian de 9 courtiers couvrant le titre est de 7 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 65 % depuis le début de l'année