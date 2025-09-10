 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Joby monte en puissance et prévoit d'offrir des trajets en hélicoptère sur l'application Uber dès 2026
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 15:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions du fabricant de taxis aériens Joby Aviation JOBY.N ont augmenté de 4,3 % à 14 $ dans les premiers échanges ** JOBY proposera les services d'hélicoptères et d'hydravions de Blade à l'application Uber UBER.N dès l'année prochaine ** Le mois dernier, JOBY a acheté l'activité de transport de passagers de Blade , pour un montant pouvant atteindre 125 millions de dollars

** Le PT médian de 9 courtiers couvrant le titre est de 7 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 65 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

JAI
13,895 USD NYSE +3,58%
UBER TECH
94,040 USD NYSE -1,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

