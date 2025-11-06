Joby Aviation progresse après une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de Joby Aviation JOBY.N grimpent de 3,3 % sur le marché libre

** Le fabricant de taxis aériens électriques affiche un chiffre d'affaires de 22,6 millions de dollars au troisième trimestre, bien au-delà des attentes des analystes qui tablaient sur 12 400 dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires de JOBY dépasse les prévisions grâce à l'activité passagers de Blade, la société de covoiturage par hélicoptère récemment acquise

** J.P. Morgan estime que l'unité Blade offre de nouveaux leviers de croissance à JOBY, qui élargit ses itinéraires

** JOBY a également déclaré qu'elle approchait de la phase finale de certification pour ses véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), une étape importante que JPM considère "favorablement"

** Neuf sociétés de courtage qui suivent l'action lui attribuent en moyenne la note "hold"; leur PT médian est de 11,5 $ - LSEG

** Jusqu'à la clôture de mercredi, l'action avait augmenté de ~85% depuis le début de l'année, par rapport à la baisse de ~2% de son homologue Archer Aviation ACHR.N