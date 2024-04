JO: Airbnb met 27 millions d'euros sur la table pour renforcer ses effectifs et services

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La plateforme Airbnb va investir 27 millions d'euros pour renforcer son service client pendant les Jeux olympiques et améliorer des services comme la vérification des annonces, selon un communiqué mercredi.

"C'est l'investissement le plus important que nous ayons jamais réalisé pour un événement", précise la plateforme américaine, partenaire des Jeux olympiques et paralympiques, qui s'attend à ce que plus de 500.000 visiteurs séjournent dans un logement loué sur la plateforme pendant la période.

Cette somme servira notamment à renforcer et former le service client, avec "2.400 agents formés - dont des francophones et des anglophones - disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour apporter leur soutien par téléphone ou via l'application".

Cela représente un renforcement de 40% des effectifs pendant les Jeux, indique Airbnb à l'AFP.

La plateforme déploie par ailleurs de nouveaux outils pour vérifier l'authenticité des annonces et limiter les arnaques, notamment en envoyant un mail aux loueurs pour leur demander de renvoyer photos et vidéos de l'appartement qu'ils proposent à la location.

Ceux qui passent par cette procédure sont ensuite signalés par un badge "annonce vérifiée", attribué à ce jour à "près d'1,5 million d'annonces en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Australie".

La plateforme va aussi demander en vue des Jeux à "tous les voyageurs réservant un logement" et "tous les hôtes débutants" une vérification d'identité.

Airbnb assure en outre avoir mis en place des mesures supplémentaires en France "pour aider les hôtes à améliorer la qualité des hébergements qu'ils proposent, via des formations et des conseils, et supprim(er) les annonces si nécessaire".

L'investissement annoncé mercredi couvrira par ailleurs une "plus grande flexibilité" de la protection Aircover, sorte d'assurance comprise dans les locations Airbnb.

En cas de problème avec un hébergement, "si un hôte annule la réservation, si le logement proposé n'est pas conforme à la description de l’annonce, ou si le voyageur ne peut pas accéder au bien réservé par exemple" Airbnb s'engage à aider "le voyageur à trouver un logement similaire ou nous le rembourserons".