Jim Simons, fondateur du hedge fund Renaissance Technologies, est décédé

Jim Simons, mathématicien américain et fondateur du hedge fund Renaissance Technologies, s’est éteint, vendredi 10 mai, à l'âge de 86 ans, a annoncé sa fondation, la Simons Foundation. D’abord chercheur en mathématiques puis professeur de mathématiques, notamment au Massachussets Institute of Technology (MIT) et à Harvard, Jim Simons a également travaillé au sein de la National Security Agency (NSA) pour déchiffrer les clés de chiffrement militaires soviétiques dans le contexte de guerre froide opposant les Etats-Unis à l’Union soviétique.

Il a ensuite obtenu une chaire de recherche à l’université de Stony Brook. Avec le mathématicien Shiing-Shen Chern, il a élaboré la théorie de Chern-Simons, qui trouve des implications en physique quantique, en particulier sur la théorie des cordes.

Jim Simons est entré dans le monde de la finance en 1978, année durant laquelle il a établi son premier fonds, Monometrics. En 1982, il crée le hedge fund Renaissance Technologies, un des pionniers du trading quantitatif se basant sur les algorithmes et le big data pour investir sur les marchés. Il y a développé entre autres le Medallion Fund, considéré comme le fonds le plus performant au monde et réservé aux employés originels et présents de la société de gestion. Jim Simons s’était mis en retrait de ses fonctions de directeur général de Renaissance Technologies en 2010 puis de président en 2021 tout en restant membre du conseil d’administration.

L'Agefi