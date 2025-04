Jeux: le chiffre d'affaires de FDJ United grimpe au 1T grâce à Kindred

( AFP / ALAIN JOCARD )

FDJ United , nouveau nom de la Française des Jeux, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 30% à 925 millions d'euros au premier trimestre grâce à l'intégration de l'opérateur Kindred, propriétaire du site Unibet racheté l'an dernier.

A périmètre comparable, le chiffre d'affaires baisse légèrement de 1%, selon un communiqué mardi.

Dans le détail, de janvier à mars, le chiffre d'affaires de la loterie et des paris sportifs en réseau en France progresse de 4% à 640 millions d'euros grâce à une progression des mises.

Le groupe souligne la "très bonne performance d'Euromillions", avec 11 jackpots supérieurs à 75 millions d'euros, dont 7 supérieurs à 130 millions d'euros, un "niveau record", "vecteur de recrutement de joueurs, notamment en ligne".

En revanche, le chiffre d'affaires de la branche paris et jeux en ligne baisse de 10%, à 231 millions d'euros, "compte tenu du durcissement dans la mise en œuvre de la régulation aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et de la forte augmentation de la fiscalité aux Pays-Bas", changements annoncés par le groupe lors de la publication de ses résultats 2024 et accueillis négativement en Bourse.

En excluant les Pays-Bas et le Royaume-Uni, le chiffre d'affaires ressortirait en hausse de 8%, "grâce à la bonne performance enregistrée sur les autres marchés, dont la France, portée notamment par le nouveau format des compétitions européennes de football", indique le groupe.

Le chiffre d'affaires de la loterie internationale baisse de 22% à 38 millions d'euros, la loterie irlandaise (PLI) ayant vu ce trimestre "un nombre exceptionnel de grands gagnants" tandis que l'activité de la branche paiements et services progresse légèrement (+1%) à 16 millions.

FDJ United tiendra son assemblée générale annuelle le 22 mai et une journée investisseurs le 24 juin.